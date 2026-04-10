El ausentismo en secundaria alcanza a más de la mitad de los estudiantes

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El ausentismo se volvió la mayor preocupación de los directores de secundaria en Argentina. Sin estadísticas oficiales, los datos surgen de los propios alumnos: el 51% admite 15 o más inasistencias en el año. Buenos Aires encabeza el listado con 66%, seguida por CABA con 59%, Tierra del Fuego con 55% y La Pampa con 54%. Los niveles más bajos están en Santiago del Estero con 28%, San Juan con 29% y Jujuy con 30%.

El principal motivo son problemas de salud con 62%, pero un 39% dice que “no tenía ganas de ir a la escuela”, lo que marca un quiebre en el vínculo con la institución. También pesan las barreras de acceso y la puntualidad. El informe advierte que faltan registros públicos y comparables por provincia para seguir el problema con precisión. Por eso, muchas escuelas ya aplican sus propias estrategias de contención para evitar que el ausentismo termine en abandono escolar.