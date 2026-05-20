La docencia Bonaerense reclama con una olla popular

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El 21 de mayo de 2026 la docencia bonaerense realiza una olla popular frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires porque el salario docente que paga la provincia de Buenos Aires no alcanza, porque no llegamos al 20 de cada mes, claramente sobra mes para alcanzar el próximo cobro.

La docencia bonaerense se encuentra totalmente endeudada por la situación económica pergeñada por el gobierno nacional y que el gobierno provincial no supo, no pudo reaccionar y en definitiva termina acompañando esa política económica por omisión, siendo la consecuencia mas inmediata la pobreza e indigencia docente.

En este contexto reclamamos la reapertura inmediata de la Paritaria Salarial Docente, el acuerdo paritario esta caduco, quedo sobrepasado por la realidad, y lo comprueban los datos de la realidad:

El acuerdo paritario de mes de marzo 2026 que estableció para el mes de mayo un 2.5% de “aumento” en realidad es del 2.1%, porque la base de cálculo del “aumento” es con referencia al salario de enero 2026 y contiene $ 28.700 de Incentivo Docente de “aumento” en negro en el mes de mayo, por lo tanto no resulta ni remunerativo ni bonificable, no constituye ni salario básico ni suma por antigüedad, siendo aun peor, dado que no lo perciben lxs compañerxs jubiladxs por ser un monto en negro, rompiendo el principio de la “movilidad” jubilatoria en la provincia de Buenos Aires.

Inflación del mes de abril en Argentina, 2.6%

Le decimos al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que es momento de reconocer el valor del trabajo docente, si es cierto que es distinto al gobierno nacional, porque la retorica gubernamental de la provincia no alcanza ni sirve para comer, pagar servicios, pagar el alquiler, pagar el trasporte y completar el mes.

Una urgente reforma del régimen tributario de la provincia de Buenos Aires, nos daría una distribución de la riqueza más equitativa, en una provincia rica, basta de docencia bonaerense pobre. Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje del Producto Bruto Interno de la Argentina se genera en provincia de Buenos Aires, desde la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires reclamos:

Cumplimiento del art. 14 bis de la Constitución Nacional, el salario debe contener todas las necesidades de lxs trababjadorxs, para poder reproducir las fuerzas de trabajo, que es lo que sustenta nuestras vidas a través del salario, desde hace un tiempo largo el gobierno provincial no lo cumple.

Es por ello que para darle solución definitiva a nuestra problemática salarial es que desde la Asociación de Maestrxs exigimos Salario Mínimo Vital y Móvil Docente en PBA de $ 2.800.000, porque Buenos Aires es una provincia rica y no puede tener docencia ni pobre ni indigente.

Salario Docente inicial en el mes de mayo 2026:

Básico $ 326.816

Salario de Bolsillo Profesorxs $ 556.919

Maestra de Inicial o de Grado $ 850.053

¡Con salarios de indigencia no se puede vivir!

Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires