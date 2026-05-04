La FEB y SUTEBA van a elecciones para definir su liderazgo

Los dos principales sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, que concentran en conjunto más del 80% de los trabajadores afiliados del sector, se preparan para definir a sus nuevas conducciones en elecciones que marcarán el rumbo gremial de los próximos años. Se trata de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), en un contexto atravesado por conflictos salariales, dificultades económicas en la Provincia y desafíos para el sistema educativo público.

El primer turno electoral será para la FEB, que este martes 5 de mayo elegirá nuevas autoridades. Tras la salida de Mirta Petrocini, quien condujo el gremio durante 16 años, la organización atravesó una etapa liderada por Liliana Olivera y ahora suma el nombre de Evangelina Sierra como una de las figuras con posibilidades de asumir la presidencia.

No obstante, según trascendió, Olivera mantendría una posición fuerte dentro de los veinte consejeros encargados de votar y definir quién estará al frente de la entidad en la próxima etapa. La definición se conocerá durante la jornada electoral que se desarrollará en el Teatro Metro de La Plata desde las 8 de la mañana.

Durante los últimos meses, la FEB se diferenció del resto de las organizaciones sindicales del sector al rechazar en dos oportunidades las ofertas salariales presentadas por el gobierno bonaerense. Desde el gremio remarcaron que esa postura respondió al mandato de sus afiliados.

“Fuimos uno de los pocos sindicatos docentes que rechazó en dos ocasiones propuestas salariales que consideramos insuficientes por parte del Gobierno provincial, respetando siempre la decisión de los docentes”, expresó Olivera.

El proceso electoral interno había comenzado a fines del año pasado con la elección de representantes en cada distrito. Ahora será el momento de designar los cargos principales de la estructura gremial: presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería.

Días después será el turno de Suteba, que celebrará sus elecciones el próximo 13 de mayo en una jornada que tendrá un fuerte peso simbólico. Roberto Baradel dejará la conducción luego de dos décadas al frente del sindicato y no buscará renovar su mandato.

El dirigente explicó que su decisión responde a la necesidad de consolidar la organización institucionalmente y permitir la renovación de liderazgos dentro del gremio.

“Esto fortalece al sindicato y garantiza continuidad. Las organizaciones sindicales son construcciones colectivas y no pertenecen a una sola persona”, sostuvo Baradel.

La lista oficialista estará encabezada por María Laura Torre, actual secretaria adjunta del gremio, cuya candidatura representa una continuidad de la conducción actual aunque con señales de renovación.

En Suteba también habrá disputa en algunos distritos donde actualmente la conducción responde a sectores opositores al oficialismo. La lista Multicolor, vinculada a sectores de izquierda, mantiene actualmente el control de las seccionales de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz.

Además, en distintos períodos también logró imponerse en distritos como La Matanza, La Plata, Ensenada, Escobar, General Madariaga y General Sarmiento.

Las elecciones en ambos gremios se desarrollarán en un escenario particularmente sensible para la administración provincial. Este año, por primera vez en la gestión de Axel Kicillof, sectores docentes llevaron adelante medidas de fuerza debido al descontento con las negociaciones salariales, reflejando un panorama complejo tanto para las finanzas bonaerenses como para la educación pública.