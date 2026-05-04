lunes, mayo 4, 2026
20 C
Nueve de Julio
lunes, mayo 4, 2026
20 C
Nueve de Julio
General

Estudiantes adultos de la EPA N° 701 participaron de una capacitación sobre telemedicina en la CEyS

La iniciativa busca acercar recursos digitales que mejoren la calidad de vida de los vecinos, reduciendo barreras de distancia y tiempo para acceder a profesionales médicos.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Alumnos de la Escuela Primaria de Adultos N° 701 “Fragata Sarmiento” asistieron a una charla en la estación de telemedicina de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de 9 de Julio (CEyS), donde se interiorizaron sobre el funcionamiento de esta herramienta y su impacto en el acceso a la atención médica. Durante el encuentro, los estudiantes aprendieron a utilizar el sistema de consultas a distancia, una alternativa que otorga mayor autonomía y control a los usuarios, especialmente a quienes necesitan controles periódicos o seguimiento de tratamientos crónicos. Desde la CEyS destacaron que incorporar estas tecnologías no implica solo modernizar servicios, sino también ampliar derechos y fortalecer el cuidado de la salud en la comunidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6211

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR