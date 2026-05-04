Estudiantes adultos de la EPA N° 701 participaron de una capacitación sobre telemedicina en la CEyS

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Alumnos de la Escuela Primaria de Adultos N° 701 “Fragata Sarmiento” asistieron a una charla en la estación de telemedicina de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de 9 de Julio (CEyS), donde se interiorizaron sobre el funcionamiento de esta herramienta y su impacto en el acceso a la atención médica. Durante el encuentro, los estudiantes aprendieron a utilizar el sistema de consultas a distancia, una alternativa que otorga mayor autonomía y control a los usuarios, especialmente a quienes necesitan controles periódicos o seguimiento de tratamientos crónicos. Desde la CEyS destacaron que incorporar estas tecnologías no implica solo modernizar servicios, sino también ampliar derechos y fortalecer el cuidado de la salud en la comunidad.