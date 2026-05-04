ARBA impulsa un plan para cancelar deudas de jubilados y ampliar exenciones impositivas en Buenos Aires

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó este lunes un nuevo esquema de alivio fiscal orientado a jubilados bonaerenses que mantienen deudas tributarias. El anuncio fue realizado por el director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, quien detalló que el objetivo es reducir la carga económica sobre uno de los sectores más golpeados por la situación económica actual.

De acuerdo con los datos informados por el organismo, en una primera etapa se detectó a 17.057 jubilados que registran deudas vinculadas al Impuesto Inmobiliario Edificado. El monto acumulado por esas obligaciones asciende a aproximadamente 798 millones de pesos.

Según explicó Girard, estas personas reúnen las condiciones necesarias para acceder al beneficio fiscal vigente. Entre los requisitos se encuentra contar con ingresos familiares que no superen el equivalente a dos haberes jubilatorios mínimos —actualmente alrededor de 760.638 pesos—, ser propietarios de una única vivienda cuya valuación fiscal sea inferior a los seis millones de pesos y no estar inscriptos en el régimen de Ingresos Brutos.

La iniciativa contempla la eliminación de deudas generadas durante los últimos cinco años y, además, establece la exención del pago del impuesto hacia adelante para quienes resulten alcanzados por la medida.

“Muchos jubilados desconocen que tienen derecho a esta exención y, como consecuencia, acumulan deuda con el paso del tiempo. Vamos a implementar un operativo territorial para asistirlos en la realización del trámite”, sostuvo el titular de ARBA durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno bonaerense.

Para poner en marcha el programa, el organismo trabajará en conjunto con municipios y con el Instituto de Previsión Social (IPS). También se desarrollarán jornadas especiales de atención presencial y campañas de contacto directo con potenciales beneficiarios. Además, ARBA anticipó que solicitará información a la Administración Nacional de la Seguridad Social para identificar a más jubilados residentes en territorio bonaerense que puedan acceder al beneficio.

Actualmente, más de 35 mil jubilados de la provincia ya cuentan con este tipo de exención impositiva. Desde el organismo señalaron que buscan ampliar significativamente ese universo y aliviar la situación financiera de miles de adultos mayores.

Un escenario fiscal complejo

Durante la presentación, Girard también describió el delicado panorama de las cuentas públicas provinciales y remarcó que la recaudación atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos años.

El funcionario explicó que, si bien durante lo que va del año se observa una leve mejora real en los recursos propios —estimada en apenas un 0,2%—, ese incremento se produce sobre una base previamente muy deteriorada.

Además, recordó que gran parte de los ingresos tributarios bonaerenses dependen de impuestos vinculados directamente al nivel de actividad económica, como Ingresos Brutos y Sellos, que representan cerca del 80% de la recaudación provincial.

“De cada cuatro pesos que recauda la provincia, tres provienen de Ingresos Brutos, por lo que cuando caen las ventas y el consumo, también cae la recaudación”, explicó.

A este escenario se suma la disminución de los fondos provenientes de Nación. La coparticipación federal continúa mostrando retrocesos debido a la baja sostenida en la recaudación nacional, que acumula varios meses consecutivos de caída, especialmente en tributos como el IVA.

Desde ARBA advirtieron que este contexto obliga a la provincia a buscar mecanismos para sostener recursos sin dejar de implementar medidas de alivio para sectores vulnerables.