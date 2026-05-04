ANSES atenderá en Dudignac el 7 de Mayo

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Una delegación de ANSES estará presente en la localidad de Dudignac, en el horario de 9,30 a 12,30 hs en Colón143 e/ Sampietro y Avda Saralegui.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

COLÓN 143 E/ DR. SAMPIETRO Y AV. SARA