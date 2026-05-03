Intensos operativos de tránsito: secuestran 13 ciclomotores por múltiples infracciones

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Durante el último fin de semana, y en el marco de los operativos de tránsito que se vienen realizando de manera habitual, la Policía Comunal nuevejuliense, junto a personal de la Guardia Urbana e inspectores de Tránsito municipal, llevó adelante controles en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos tuvieron como objetivo concientizar sobre el uso obligatorio del casco reglamentario, la correcta documentación vehicular y las condiciones necesarias para circular. Como resultado, se secuestraron un total de 13 ciclomotores de distintas marcas y cilindradas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la ordenanza municipal vigente.

Entre las faltas detectadas se destacaron escapes adulterados, conductores menores de edad y motos sin luces reglamentarias. En las actuaciones intervino el Juzgado de Faltas Municipal local.

Detuvieron a un hombre con pedido de captura activo

Durante la madrugada de la fecha, personal de la Policía Comunal detuvo a Carlos Omar Rodríguez en la intersección de avenida Garmendia al 900.

Según se informó, el hombre registraba un pedido de captura activo en el marco de causas penales tramitadas ante el Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Pergamino y también ante el Departamento Judicial de Trenque Lauquen por delitos contra la propiedad.

Aprehendido por daños, lesiones y amenazas

El sábado, efectivos de la Policía Comunal acudieron a calle Heredia al 1400, donde aprehendieron a Enzo Filoni.

De acuerdo a la información oficial, momentos antes había provocado daños en dos vehículos estacionados en el lugar, además de causar lesiones leves al propietario de uno de los autos y amenazar a la dueña del otro rodado afectado.

El aprehendido quedó alojado en la dependencia policial y a disposición de la UFI N°5 del Departamento Judicial Mercedes.

Detenido por amenazar a su pareja con un arma blanca

En otro hecho ocurrido durante la madrugada, y tras un llamado al 911, efectivos policiales se dirigieron a una vivienda ubicada en calle Guido Spano al 300.

En el lugar fue aprehendido Miguel Ángel Valbuzzi, acusado de haber mantenido una discusión con su pareja, ocasionarle lesiones leves y posteriormente amenazarla de muerte exhibiendo un arma blanca.

El detenido quedó alojado en la seccional policial local, mientras que la víctima recibió asistencia del equipo profesional de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Interviene en el caso la UFI N°5 del Departamento Judicial Mercedes.