Detienen a un hombre con pedido por tentativa de homicidio en Barrio Héroes de Malvinas

En horas de la tarde de este miércoles, personal de la Policía Comunal de Nueve de Julio, en un trabajo conjunto con efectivos de la SubDDI Bragado, llevó a cabo un operativo en el Barrio Héroes de Malvinas que culminó con la detención de un sujeto con antecedentes penales.

El procedimiento permitió la aprehensión de Franco Emanuel Acuña, alias “El Porteño”, quien posee un frondoso prontuario policial. Sobre el mismo pesaba una orden de detención vigente por el delito de “Tentativa de Homicidio”, requerida por la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes. Tras su captura, el detenido fue trasladado y alojado en la seccional local, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Por otra parte, durante el transcurso de la semana, la Policía Comunal continuó desarrollando operativos de tránsito en distintos puntos de la ciudad, en conjunto con personal de la Guardia Urbana y agentes municipales.

Los controles estuvieron orientados a la concientización sobre el uso de casco reglamentario, la correcta documentación y el estado general de los vehículos. Como resultado, se procedió al secuestro de varios ciclomotores de distintas marcas y cilindradas.

Según se informó, en su mayoría los rodados presentaban caños de escape adulterados, generando niveles de ruido que afectan la tranquilidad y el descanso de los vecinos. Asimismo, se detectaron casos de conducción por parte de menores de edad.

En consecuencia, se labraron las infracciones correspondientes en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la Ordenanza Municipal N° 7101, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos continuarán realizándose de manera periódica, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la convivencia urbana.