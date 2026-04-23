Legado de fe, humildad y paz: Francisco, Pironio y León XIV en la mirada del Padre Daniel Camagna”

En el segmento Modo Trascendencia de este jueves a las 9:30, el Padre Daniel Camagna ofreció una mirada profunda sobre el legado espiritual de Francisco, a un año de su fallecimiento, y la herencia de Pironio y León XIV. Para Camagna, más allá de debates políticos o interpretaciones mediáticas, el mensaje central de estos líderes se centra en la paz, la justicia y la cercanía con la persona concreta.

El sacerdote recordó cómo Francisco, desde el inicio de su pontificado, priorizó los gestos sobre las palabras. Sus viajes a lugares como la isla de Lampedusa, donde llegan refugiados del Mediterráneo, y sus visitas a las periferias, muestran un estilo de Iglesia misionera y cercana a los más necesitados. Camagna destacó también su sencillez, su dedicación a la oración y su mirada centrada en la persona humana, más allá de la política o el protocolo.

En el caso de Pironio, Camagna subrayó su enseñanza sobre la reconciliación, la esperanza y la construcción de una Iglesia abierta, un “hospital de campaña” capaz de atender a todos, sin distinción. Su figura, aún vigente en Argentina y América Latina, sigue siendo un ejemplo de entrega y humildad, y representa un legado que las nuevas generaciones están llamadas a conocer y asumir.

Por su parte, León XIV marcó, según Camagna, un liderazgo orientado a la paz y la diplomacia, con un hilo conductor que une a estos tres pontífices: la preocupación por los conflictos, el cuidado de los más vulnerables y la promoción de valores universales de justicia y equilibrio.

El Padre Camagna invitó a la audiencia a ir más allá de la admiración superficial. “No se trata de idolatrar a Francisco o a Pironio, sino de preguntarnos: ¿qué me dicen estos líderes hoy? ¿Qué valores puedo aplicar en mi vida cotidiana?”, señaló. Para él, la fe se traduce en acciones concretas: escuchar, acompañar, actuar con humildad y poner al otro en el centro.

En tiempos de tensiones políticas y sociales, Camagna concluyó que el mensaje de estos líderes sigue siendo una guía para la humanidad: promover la paz, cuidar la justicia, acercarse a los más vulnerables y vivir una fe comprometida con la vida cotidiana.