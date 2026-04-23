Se repara el pavimiento de Robbio y Avda. San Martín

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En el marco del plan de mantenimiento urbano, se están ejecutando trabajos de bacheo en la intersección de San Martín y Robbio, en el centro de la ciudad. Durante la mañana de hoy, se procedió a la colocación de hormigón en los paños que presentaban desgaste y elevaciones que dificultaban la circulación vehicular.

Estas intervenciones buscan mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, evitando posibles accidentes y daños a los vehículos.

Se solicita a los vecinos y conductores transitar con precaución por la zona, dado que el paso está restringido mientras se completan los trabajos. Se espera que las obras concluyan en los próximos días, permitiendo que la circulación en el área vuelva a la normalidad.