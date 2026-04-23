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Sociedad

En la puerta de una casa del Barrio ‘Los Abuelos’ lucen los colores de historia tejida a mano

En Pasaje Kischner y Echeverría, casa 44, una escarapela tejida a mano honra recuerdos, celebra la patria y nos invita a todos a lucirla el 18 de mayo

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