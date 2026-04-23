La Comuna vendió más de 13 toneladas de materiales reciclables

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio concretó recientemente una nueva venta de materiales recuperados en la planta de separación de residuos. En esta oportunidad, se comercializaron 9.333 kg de cartón, 2.365 kg de papel y 2.277 kg de film plástico, que serán utilizados como insumos para la producción de nuevos productos, contribuyendo así a la economía circular.

Desde el área municipal destacaron la importancia de la separación de residuos en los hogares como herramienta fundamental para reducir el volumen de basura que llega al basural, lo que se traduce en menor contaminación ambiental y una gestión más sostenible de los recursos.

La Municipalidad continúa fomentando prácticas responsables de reciclaje y separación de residuos, invitando a los vecinos a sumarse a estas acciones que protegen el medio ambiente y promueven el uso eficiente de materiales.