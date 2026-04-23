Consejo Escolar de Nueve de Julio: cuatro integrantes explicaron la gestión y que no corresponden pedidos internos de informes

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La presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, el vicepresidente Enrique Márquez, el secretario Enzo Zega y la tesorera María Elena Luberriaga participaron del programa Despertate, donde detallaron la gestión y el funcionamiento del Consejo Escolar de Nueve de Julio.

Maidana explicó que el trabajo del organismo se basa en la cooperación y la atención a las necesidades de los distintos establecimientos educativos. “Trabajamos en equipo constantemente, y más allá de la representación política que cada uno pueda tener, eso no se nota. Nuestro interés fundamental es garantizar el trabajo escolar y responder a las necesidades de las escuelas y de los chicos”, indicó.

Respecto a los pedidos de informes internos realizados por algunos pares dentro del propio Consejo, Maidana y sus colegas fueron claros: “No corresponde. Somos parte del mismo cuerpo, tenemos acceso a los libros de actas y al seguimiento de toda la gestión. Los pedidos de informes deben venir del exterior del cuerpo, no entre consejeros en actividad”, afirmó, añadiendo que fueron contestados.

Enrique Márquez, responsable del Servicio Alimentario Escolar (SAE), explicó los desafíos que implica garantizar la alimentación de los alumnos ante la suba de precios. “El aumento inflacionario superó el 30%. Administramos los fondos con las ecónomas, las porteras y los directivos, tratando de conseguir la mejor calidad para los chicos. Todo el equipo hace su parte”, aseguró.

Maidana agregó detalles sobre las obras en infraestructura escolar y su supervisión. “Nosotros presentamos los legajos y supervisamos las obras, pero la ejecución depende del municipio o de provincia según corresponda. Por ejemplo, la obra de gas en la escuela 8 comenzó esta semana, y la supervisión final la realizan las arquitectas provinciales. Nosotros corroboramos que todo esté hecho correctamente”, explicó.

Enzo Zega destacó el trabajo coordinado con las Cooperadoras escolares para realizar modificaciones necesarias en los proyectos o actividades. “Trabajar con las Cooperadoras es fundamental. Gracias a ellas podemos hacer ajustes en las obras o en actividades escolares, garantizar recursos y coordinar mejoras que beneficien directamente a los alumnos”, afirmó.

Por su parte, Luberriaga destacó la labor administrativa y el manejo de los fondos: “El trabajo que hacen los administrativos es impecable. Llevan el control de cada gasto, acta y expediente, y nos permiten rendir correctamente ante auditorías y el Tribunal de Cuentas. Sin ellos, sería imposible manejar la gestión diaria”.

Todos coincidieron en resaltar que, más allá de pertenencias políticas, la clave de la gestión del Consejo Escolar es el trabajo en equipo. Maidana concluyó: “Ninguno de nosotros desconoce lo que hace el otro. La fortaleza está en respetarnos, complementarnos y estar presentes para tomar decisiones con conocimiento de causa. Los recursos son finitos y debemos poner la cara para resolver los problemas de las escuelas”.

Además, hicieron un llamado a la comunidad: cualquier interesado puede acercarse al Consejo Escolar o consultar a directivos e inspectores para verificar la gestión. “No nos crean a nosotros, créanle a los hechos”, resumió Maidana, destacando la transparencia del organismo y la atención permanente a las necesidades de alumnos, docentes y auxiliares.