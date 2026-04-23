Mariano Navone ganó con solidez en su debut en Madrid y va por el desafío ante Zverev

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El nuevejuliense Mariano Navone sigue dando pasos firmes en el circuito internacional.

Este jueves 23 de abril de 2026, el joven argentino, bonarense consiguió una valiosa victoria en el Masters 1000 de Madrid al imponerse con autoridad sobre el portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-4, en una hora y 26 minutos de juego.

El encuentro se disputó sobre polvo de ladrillo en la Caja Mágica, escenario donde Navone mostró un rendimiento sólido y consistente para avanzar a la segunda ronda. Actualmente ubicado en el puesto 45 del ranking ATP, el argentino sumó así su sexta victoria en torneos Masters 1000, consolidando su crecimiento en competencias de máxima exigencia.

Navone, que a comienzos de abril celebró su primer título ATP en Bucarest, continúa atravesando el mejor momento de su carrera. Bajo la dirección técnica de Alberto Mancini, quien lo entrena desde febrero, el bonaerense exhibe una evolución notable en su juego.

Durante el partido, Navone registró un ace, cometió tres dobles faltas y alcanzó un 70% de efectividad con el primer servicio, ganando el 60% de esos puntos (29 de 48). Con el segundo saque fue aún más eficiente, logrando el 67% (14 de 21). Además, presionó constantemente al rival: generó nueve oportunidades de quiebre y concretó cuatro de ellas.

Su rival, Borges (49° del mundo), venía de destacarse recientemente en el ATP de Barcelona, donde sorprendió al argentino Tomás Etcheverry con una particular definición mediante un ace ejecutado con saque de abajo.

En la próxima instancia, el desafío será mayor. Navone se medirá por primera vez con el alemán Alexander Zverev, actual número 3 del mundo y segundo preclasificado del torneo. Zverev llega en buen nivel tras alcanzar las semifinales del ATP 500 de Múnich y cuenta con un historial destacado en Madrid, donde se consagró campeón en 2018 y 2021.

El ascenso de Navone ilusiona al tenis argentino, que vuelve a tener protagonismo en los grandes escenarios del circuito ATP.