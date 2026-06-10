Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas

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Cada 10 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La fecha fue establecida por ley en 1973, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, y recuerda la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, instituida el 10 de junio de 1829 por las autoridades de la entonces Provincia de Buenos Aires.

La efeméride constituye una de las principales fechas vinculadas a la cuestión Malvinas y reafirma una posición histórica de la política exterior argentina: el reclamo de soberanía sobre las islas y territorios del Atlántico Sur es permanente, irrenunciable e imprescriptible.

Tras la declaración de la Independencia en 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron los territorios que habían formado parte del antiguo Virreinato del Río de la Plata, incluyendo las Islas Malvinas. En ese contexto, en 1829 se creó la Comandancia Política y Militar con el objetivo de fortalecer la administración del archipiélago y proteger sus recursos naturales frente a la explotación de embarcaciones extranjeras.

Al frente de esta nueva estructura fue designado Luis Vernet, quien impulsó medidas para regular la actividad pesquera y la caza de mamíferos marinos en la región. Sin embargo, las tensiones con potencias extranjeras se intensificaron y culminaron con el ataque de la corbeta estadounidense Lexington en 1831. Dos años después, el 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas por la fuerza, expulsando a las autoridades argentinas y dando inicio a una disputa de soberanía que continúa hasta la actualidad.

A lo largo de los años, el reclamo argentino ha recibido respaldo de numerosos países y organismos internacionales. Diversos foros regionales y multilaterales han reconocido la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas.

La fecha también tiene un significado especial para el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, inaugurado el 10 de junio de 2014. Desde entonces, el espacio se consolidó como un ámbito de preservación de la memoria, difusión histórica y reflexión sobre la identidad nacional vinculada al Atlántico Sur y la causa Malvinas.

A 197 años de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, el 10 de junio continúa siendo una jornada de homenaje, memoria y reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.