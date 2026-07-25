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El PJ nuevejuliense visitó el Museo Evita en Los Toldos al cumplirse 74 años del fallecimiento de Eva Perón

Fue para rendir homenaje a Eva María Duarte, una de las figuras más emblemáticas del movimiento justicialista

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En el marco del 74.º aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, el Partido Justicialista de Nueve de Julio, encabezado por su presidente, Augusto Ippoliti, visitó este sábado la ciudad de Los Toldos para rendir homenaje a quien fuera una de las figuras más emblemáticas del movimiento justicialista.

Afiliados y afiliadas del PJ recorrieron el Museo Casa Natal de Evita, compartiendo una jornada cargada de emoción, recuerdos e historia, en el lugar donde nació la “Abanderada de los Humildes”.

A través de sus redes sociales, el Partido Justicialista expresó: “Evita es, para cada justicialista, una bandera irrenunciable. Todos los años los argentinos y argentinas recordamos el aniversario de su paso a la inmortalidad con lágrimas en los ojos, aferrándonos a su legado, ese que todavía vive”.

En la víspera de un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad – este domingo 26-, los militantes nuevejulienses eligieron recordar a Eva Perón en su casa natal, reafirmando el compromiso con los valores de justicia social, solidaridad e inclusión que marcaron su vida y su legado.

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