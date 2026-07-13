Balbín encabezó la renovación de autoridades de la UCR en cuatro distritos bonaerenses

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El presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires participó de la asunción de nuevas autoridades partidarias en Luján, San Andrés de Giles, General Villegas y Florentino Ameghino. La recorrida forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia territorial y consolidar la organización del partido en los 135 municipios.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín, encabezó este fin de semana una recorrida por cuatro distritos bonaerenses, donde participó de la renovación de autoridades partidarias en los comités de Luján, San Andrés de Giles, General Villegas y Florentino Ameghino.

La actividad se enmarcó en una agenda institucional destinada a fortalecer el vínculo con los comités locales y avanzar en la consolidación de una estrategia común para el radicalismo bonaerense, con eje en la presencia territorial y el trabajo conjunto con la dirigencia de cada distrito.

Durante los encuentros, Balbín mantuvo reuniones con dirigentes, afiliados y militantes para analizar la realidad política y social de cada localidad, además de intercambiar propuestas sobre el rol que deberá asumir el partido en los próximos años.

“El radicalismo se fortalece escuchando, dialogando y trabajando junto a cada comité”, afirmó el titular de la UCR bonaerense, quien remarcó la importancia de construir un partido cercano a la ciudadanía y con fuerte presencia en todo el territorio provincial.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales objetivos de la conducción es fortalecer la estructura partidaria en los 135 municipios bonaerenses. “Queremos un radicalismo con presencia en los 135 distritos, abierto, activo y protagonista. La reconstrucción del partido comienza fortaleciendo cada comité, acompañando a nuestros dirigentes y tendiendo puentes con la sociedad”, expresó.

Asimismo, Balbín destacó que la conducción provincial continuará recorriendo el interior bonaerense para consolidar el trabajo territorial. “Nuestro compromiso es recorrer la Provincia, estar cerca de cada afiliado y construir una alternativa seria para los bonaerenses. El radicalismo tiene historia, tiene valores y tiene equipos, y ahora también tiene la responsabilidad de volver a ser protagonista”, señaló.

En el marco del proceso de renovación institucional, la UCR bonaerense celebrará el próximo 8 de agosto la Convención Provincial en la ciudad de La Plata. Allí asumirán las nuevas autoridades partidarias y se desarrollará un encuentro de dirigentes y militantes de toda la provincia, con el objetivo de definir los principales lineamientos políticos e institucionales para la nueva etapa del partido.

Desde la conducción provincial informaron además que las recorridas por los comités del interior continuarán durante las próximas semanas, con el propósito de reafirmar el compromiso de mantener una gestión cercana a los afiliados y con presencia activa en todo el territorio bonaerense.