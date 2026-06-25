Esteban Bullrich renunció al PRO y acusó al partido de blindar a Adorni

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En una decisión que sacudió al PRO y profundizó las tensiones internas del partido, Esteban Bullrich presentó este viernes su renuncia irrevocable a la fuerza política que ayudó a fundar junto a Mauricio Macri hace más de dos décadas. Lo hizo mediante una carta pública en la que atribuyó su salida al respaldo que, según afirmó, el partido brindó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien días atrás había calificado de “corrupto”.

La renuncia llega luego del cambio de estrategia del PRO en el Congreso, donde la semana pasada el espacio había dejado trascender que acompañaría las iniciativas parlamentarias destinadas a interpelar a Adorni. Sin embargo, finalmente respaldó las maniobras impulsadas por el oficialismo para impedir que el funcionario fuera convocado a dar explicaciones.

En la Cámara de Diputados, los legisladores del PRO acompañaron la estrategia del presidente del cuerpo, Martín Menem, que derivó en la postergación del tratamiento del tema. En el Senado, el jefe del bloque, Martín Goerling, modificó su posición respecto del número de votos necesarios para habilitar la interpelación: pasó de sostener que alcanzaban 37 senadores a afirmar que eran necesarios 48, en línea con la interpretación promovida por el oficialismo. Una vez descartada la posibilidad de reunir esa mayoría, presentó un proyecto propio de interpelación y cuestionó al kirchnerismo por no respaldarlo.

Ese viraje parlamentario motivó una serie de comunicados del PRO en defensa de su actuación, aunque las explicaciones no lograron contener el malestar interno. Bullrich fue uno de los dirigentes que expresó públicamente su desacuerdo.

Una carta cargada de definiciones

En el texto dirigido a Macri, Bullrich recordó su trayectoria dentro del partido y explicó que ya no se sentía representado por las decisiones adoptadas por la conducción.

“Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años”, comienza la carta.

El exministro sostuvo que su alejamiento no responde a diferencias tácticas, sino a una cuestión de principios.

“No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”, expresó.

Bullrich también hizo referencia al impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece desde hace varios años y que lo obligó a retirarse de la actividad política.

“Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, escribió.

En ese sentido, aseguró que permanecer en el partido implicaba aceptar decisiones con las que ya no podía identificarse.

La crítica al respaldo a Adorni

El punto más duro de la carta estuvo dirigido al tratamiento que el PRO dio al caso del jefe de Gabinete.

“La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender”, afirmó.

Y agregó una de las frases más contundentes del documento:

“Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”.

Pese a las críticas, Bullrich evitó romper en términos personales con Macri y reconoció el papel que tuvo en la construcción del PRO.

“No escribo estas palabras desde el enojo ni desde el resentimiento. Mantengo hacia vos un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino”, señaló.

Finalmente, expresó su deseo de que el partido recupere los valores que, según sostuvo, le dieron origen.

La decisión de Bullrich fue celebrada por dirigentes que anteriormente también habían tomado distancia del PRO. Uno de ellos fue el exministro de Cultura Pablo Avelluto, quien publicó un mensaje en redes sociales.

“Gracias, Esteban Bullrich, por tu dignidad de siempre. En su renuncia al PRO escribe palabra por palabra lo que yo mismo sentí en 2023 cuando el partido ató su destino a la extrema derecha de Milei”, manifestó.

La respuesta del PRO

La reacción del macrismo no tardó en llegar. Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, rechazó las acusaciones formuladas por Bullrich y negó que el PRO hubiera buscado proteger a Adorni.

Según explicó, Macri cuestionó públicamente la designación del funcionario desde el primer momento y el partido promovió una iniciativa propia para convocarlo a dar explicaciones en el Senado.

De Andreis sostuvo además que el bloque decidió no acompañar el pedido de interpelación impulsado por el peronismo porque entendía que esa iniciativa tenía un objetivo político orientado a profundizar el enfrentamiento con el Gobierno, y defendió la estrategia parlamentaria adoptada por la conducción del PRO.

La renuncia de Bullrich constituye una de las salidas más significativas que enfrenta el PRO desde su creación y vuelve a poner en evidencia las diferencias internas sobre el vínculo que el partido mantiene con la administración de Javier Milei, en un contexto en el que el macrismo busca redefinir su identidad y su papel dentro del nuevo escenario político argentino.