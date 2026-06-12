Valentín Miranda cuestionó el rechazo a la libre disponibilidad de fondos para los municipios

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El diputado provincial Valentín Miranda (UCR) expresó su malestar tras el rechazo de una iniciativa legislativa que proponía que los fondos destinados a los municipios fueran de libre disponibilidad, y cuestionó a los legisladores que votaron en contra de la medida.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el legislador radical sostuvo que la decisión significó darle la espalda a los gobiernos locales, que reclamaban mayores herramientas para afrontar las demandas de sus comunidades.

“Estoy muy sorprendido que en esta casa haya muchos ex intendentes y personas vinculadas a los territorios que le hayan dado la espalda a una carta firmada por más de 90 intendentes de todos los partidos políticos, que hoy esperaban que estemos a la altura y acompañemos esta iniciativa que iba a llevar alivio a todos los distritos”, manifestó Miranda.

El diputado remarcó que los municipios necesitan contar con recursos y autonomía para atender las urgencias de los vecinos y, al mismo tiempo, planificar políticas públicas y obras de largo plazo. En ese sentido, defendió la necesidad de que los fondos provinciales lleguen a los distritos sin condicionamientos.

“El dinero que reciben los municipios debe ser de libre disponibilidad, con criterios objetivos y sin discrecionalidad”, afirmó. Y agregó: “Nadie mejor que un intendente y los Concejos Deliberantes para decidir si los fondos van aplicados a obras, inversión en equipamiento, servicios públicos, salarios o inversión social”.

Miranda aseguró que desde su bloque continuarán impulsando iniciativas que fortalezcan a los 135 municipios bonaerenses y promuevan una mayor autonomía municipal, entendiendo que son los gobiernos locales quienes están más cerca de las problemáticas cotidianas de la ciudadanía.

Por último, destacó el rol clave que cumplen los municipios como primera instancia de respuesta ante las necesidades de la población y consideró fundamental avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos provinciales.

“Los vecinos recurren todos los días a sus municipios para encontrar soluciones. Por eso es indispensable que los intendentes cuenten con las herramientas y los recursos necesarios para dar respuestas concretas y eficientes”, concluyó.