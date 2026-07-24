La Comunidad Organizada volvió al centro del debate en una charla realizada en el Sindicato de Luz y Fuerza

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En la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, seccional Nueve de Julio, se desarrolló esta noche una charla abierta sobre La Comunidad Organizada, la obra doctrinaria de Juan Domingo Perón, en un encuentro impulsado por la comisión de formación política del Movimiento Justicialista Nuevejuliense y que reunió a dirigentes, militantes y vecinos interesados en debatir sobre el rol de la comunidad en el contexto actual.

Previo a la apertura, la concejala Nancy Grizutti, adelantó a Cadena Nueve que la actividad surgió a partir de la mesa de formación política conformada tras los cabildos abiertos realizados en la ciudad. Señaló que se trata de la segunda jornada organizada por este espacio, luego de una primera charla dedicada a la doctrina peronista.

“Lo que buscamos es darle un marco doctrinario a un trabajo que ya venimos realizando desde distintos espacios, especialmente con la mesa de mujeres. La comunidad organizada es precisamente eso: vecinos e instituciones trabajando en conjunto por el bien común”, expresó la edil. Además, sostuvo que el concepto mantiene plena vigencia frente a las necesidades que atraviesa actualmente la comunidad de Nueve de Julio.

Durante la presentación también anunció una nueva actividad para el próximo lunes, con la presencia del ex ministro de Salud bonaerense y diputado nacional Daniel Gollan, quien encabezará una jornada sobre la situación sanitaria y los desafíos del sistema de salud.

Una mirada doctrinaria con eje en el presente

El senador bonaerense Germán Lago destacó que el objetivo de estos encuentros es recuperar el sentido de la comunidad como base para la construcción de políticas públicas, resaltando la importancia de las instituciones intermedias y de la participación ciudadana.

Según expresó, la política debe escuchar las demandas que nacen en los barrios, las escuelas, los clubes, las fábricas y las organizaciones sociales para diseñar respuestas concretas.

“Las políticas públicas nacen de las necesidades reales de la comunidad. Hay que recuperar ese sentido de pertenencia y protagonismo. Nadie se salva solo; las soluciones aparecen cuando la comunidad se organiza y trabaja de manera coordinada”, sostuvo.

Asimismo, Lago afirmó que los gobiernos locales, junto a las instituciones sociales, deportivas, educativas y religiosas, conforman una red indispensable para afrontar los problemas cotidianos de cada distrito.

Perón desde el siglo XXI

Por su parte, el profesor de Historia de Bragado, Guillermo Acuña, explicó que la propuesta no consistió en revisar la obra de Perón desde una mirada nostálgica, sino analizar su actualidad frente a los desafíos contemporáneos.

“El objetivo es traer esos conceptos al presente, analizar cómo pueden servir para interpretar la realidad y proyectar el futuro. El peronismo propone una mirada comunitaria y hoy, en tiempos de fuerte individualismo, resulta oportuno volver a discutir esas ideas”, señaló.

El historiador remarcó que la comunidad organizada no implica perder la individualidad, sino integrarla dentro de un proyecto colectivo donde los derechos y las responsabilidades se complementan.

En ese sentido, relacionó el creciente individualismo con problemáticas cotidianas como el incumplimiento de normas de convivencia y tránsito.

“Muchas conductas que hoy observamos responden a una lógica individualista que deja de lado al otro. La propuesta es recuperar los vínculos comunitarios sin resignar la libertad individual”, explicó.

Formación política y participación ciudadana

Los organizadores coincidieron en señalar que este tipo de encuentros buscan fortalecer los espacios de debate y formación política, promoviendo la participación de vecinos y organizaciones sociales para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la comunidad.

La actividad marcó un nuevo capítulo dentro del ciclo de formación impulsado por el espacio peronista local, con la intención de actualizar el pensamiento de Juan Domingo Perón a la realidad del siglo XXI y generar ámbitos de intercambio entre dirigentes, especialistas y la comunidad.