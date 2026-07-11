La UCR bonaerense reactiva su vida institucional con un acto en La Plata y pone en marcha el debate por las alianzas

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Luego de superar una extensa etapa de disputas internas, la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires buscará mostrar una imagen de unidad con un acto que se realizará el próximo 8 de agosto en el club Atenas de La Plata, donde quedará formalmente constituida la nueva Convención partidaria.

El encuentro representará un paso en el proceso de normalización institucional del partido tras la elección de Emiliano Balbín como presidente del Comité Provincia.

La Convención, principal órgano encargado de definir la política de alianzas del radicalismo bonaerense, comenzará así una nueva etapa con la mirada puesta en los próximos desafíos electorales.

La conformación de este organismo pondrá fin a un largo proceso atravesado por impugnaciones, conflictos judiciales y diferencias entre los distintos sectores internos que demoraron la renovación de las autoridades partidarias. Con este acto, la conducción radical buscará consolidar el acuerdo político alcanzado entre las principales líneas internas.

El consenso fue sellado entre Adelante Buenos Aires, el espacio referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad; Futuro Radical, alineado con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el sector integrado por el ex presidente del Comité Provincia Miguel Fernández junto a un grupo de intendentes radicales, entre ellos el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas.

Como parte de ese entendimiento, el dirigente platense Pablo Nicoletti sería elegido como presidente de la Convención, una definición que complementa el acuerdo que permitió la llegada de Balbín a la conducción del partido en territorio bonaerense.

Durante la jornada también se designarán los integrantes de la Junta Electoral partidaria y los apoderados de la UCR, mientras continúan las negociaciones para definir la mesa ejecutiva de la Convención, integrada por nueve miembros.

Además del aspecto institucional, el acto tendrá un fuerte contenido político. Será la presentación oficial de la nueva conducción encabezada por Balbín ante la militancia y la dirigencia radical, con el objetivo de exhibir un partido ordenado y fortalecido tras varios meses de tensión interna.

Con la Convención ya en funciones, la UCR bonaerense quedará habilitada para comenzar a discutir uno de los ejes centrales de su agenda política: la estrategia de alianzas que adoptará de cara al próximo escenario electoral en la provincia de Buenos Aires.