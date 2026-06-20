Presentan un proyecto para bajar a 18 años la edad mínima para ser concejal en la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de la Jornada Jóvenes Concejales, dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) presentaron un proyecto de ley que propone reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para acceder a una banca en los concejos deliberantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa lleva la firma del diputado provincial Pablo Morillo y cuenta con el respaldo del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja. El objetivo es modificar parcialmente la Ley 14.523 para adecuar los requisitos de elegibilidad a la mayoría de edad vigente en el país.

De aprobarse la propuesta, podrán postularse como concejales todos los ciudadanos mayores de 18 años que acrediten al menos un año de residencia en el distrito donde se presenten a elecciones.

“Ampliar la libertad de participación”

Durante la presentación, Pareja defendió la iniciativa y sostuvo que la actual restricción resulta anacrónica frente a las responsabilidades que asumen los jóvenes al alcanzar la mayoría de edad.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito. Este proyecto no le regala nada a nadie: simplemente amplía la libertad de participación y termina con una barrera que quedó vieja”, afirmó.

Desde el espacio libertario consideran que la medida permitirá una mayor incorporación de jóvenes a la política local y facilitará la participación de nuevas generaciones en los órganos legislativos municipales.

Los jóvenes como protagonistas

En la misma línea, Pareja aseguró que los jóvenes cumplen un rol central en los cambios políticos y sociales que atraviesa el país.

“Los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina. Son protagonistas. En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos”, expresó.

Por su parte, Morillo aclaró que la propuesta no busca garantizar cargos ni establecer privilegios para un sector específico, sino ampliar los derechos políticos de la ciudadanía.

“El objetivo es permitir que los vecinos puedan elegir libremente a candidatos jóvenes si consideran que tienen la capacidad para representarlos”, señaló el legislador.

Una discusión sobre las inconsistencias normativas

Entre los fundamentos del proyecto se destaca la existencia de diferencias dentro del propio sistema institucional bonaerense. Actualmente, la Constitución provincial exige tener 22 años para ser diputado provincial, mientras que para desempeñarse como consejero escolar basta con haber alcanzado la mayoría de edad.

Para Morillo, esta situación evidencia una contradicción que debería ser revisada.

“Nuestra provincia, por su trascendencia política, institucional y demográfica dentro del país, no puede convalidar esta discordancia normativa. El cargo de concejal es, por naturaleza, el más próximo a la ciudadanía, por lo que permitir que jóvenes a partir de los 18 años puedan integrar estos cuerpos fortalece la democracia local y promueve la renovación generacional en la función pública”, argumentó.

Antecedentes legislativos

La discusión sobre la edad mínima para acceder a cargos legislativos municipales no es nueva en la provincia. En 2020, legisladores de Juntos por el Cambio impulsaron una propuesta similar con el propósito de ampliar la participación política de los jóvenes.

Uno de los impulsores de aquella iniciativa fue el actual legislador radical Valentín Miranda, quien cuestionó la vigencia de una normativa que, según señaló, no acompañó las transformaciones sociales ocurridas en más de un siglo.

Además, destacó que en al menos 11 provincias argentinas la edad mínima para ser concejal ya está fijada en los 18 años.

Sin embargo, aquel proyecto no logró avanzar en la Legislatura bonaerense y la discusión quedó archivada. Ahora, con el nuevo impulso de La Libertad Avanza, el debate vuelve a instalarse en la agenda política provincial.