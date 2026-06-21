Día del Padre: Ser padre en tiempos difíciles y de tecnología avanzada

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Cada Día del Padre invita a reflexionar sobre un rol que cambia con el paso del tiempo, pero que mantiene intacta su esencia: acompañar, cuidar y guiar. Hoy, ser padre implica enfrentar desafíos diferentes a los de generaciones anteriores.

La tecnología ocupa gran parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes, y muchas veces los padres deben aprender a convivir con un mundo digital que avanza más rápido de lo que pueden comprender.

En una época donde los teléfonos móviles, las redes sociales y la inteligencia artificial están presentes en cada momento, establecer límites se ha convertido en una tarea fundamental. No se trata de prohibir, sino de enseñar el uso responsable de las herramientas tecnológicas, promoviendo el diálogo, la confianza y el respeto mutuo.

Los padres de hoy también viven a contrarreloj.

Entre el trabajo, las obligaciones diarias y las exigencias económicas, muchas veces deben correr para atender los reclamos, necesidades y preocupaciones de sus hijos e hijas. Escuchar, acompañar una tarea escolar, asistir a una actividad deportiva o simplemente dedicar tiempo para conversar puede representar un gran esfuerzo, pero sigue siendo una de las formas más valiosas de demostrar amor.

La paternidad moderna exige presencia emocional además de presencia física. Los hijos no solo necesitan respuestas inmediatas a través de una pantalla; necesitan sentirse escuchados, comprendidos y contenidos.

En este contexto, el desafío es encontrar un equilibrio entre el mundo digital y los vínculos humanos.

Un saludo para los padres

“En este Día del Padre, reconocemos a quienes día a día entregan su tiempo, su esfuerzo y su amor para acompañar el crecimiento de sus hijos e hijas.

A los que enseñan con el ejemplo, ponen límites con cariño y nunca dejan de aprender junto a sus familias.

Que este día sea una oportunidad para agradecer, abrazar y valorar el compromiso de ser padre en tiempos de grandes cambios. ¡Feliz Día del Padre!”.