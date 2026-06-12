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Río Salado: Nueve de Julio participó de la presentación de avances de la licitación

Se trata del tramo V de la cuenca. El encuentro se desarrolló en la ciudad de Alberti y fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente local, Jorge Gaute

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La Municipalidad de Nueve de Julio participó de la presentación de los avances de la licitación correspondiente al Tramo V de las obras de la cuenca del río Salado, un proyecto estratégico para el manejo hídrico de una amplia región de la provincia de Buenos Aires.
El encuentro se desarrolló en la ciudad de Alberti y fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente local, Jorge Gaute.
En representación del municipio de Nueve de Julio asistió el secretario de Gobierno, Federico Aranda, quien acompañó la jornada en la que se brindaron detalles sobre el estado actual del proceso licitatorio y las próximas etapas previstas para la concreción de la obra.
Los trabajos proyectados forman parte de un plan integral destinado a mejorar el escurrimiento de las aguas, reducir el impacto de las inundaciones y fortalecer las condiciones para el desarrollo productivo de los distritos comprendidos dentro de la cuenca.
Desde el Gobierno provincial se destacó que la ejecución del Tramo V permitirá optimizar la capacidad hidráulica del sistema y mejorar la respuesta ante eventos climáticos extremos, una problemática que históricamente afecta a gran parte del centro y norte bonaerense.
La obra constituye una intervención de gran importancia para la región, por sus beneficios en materia de infraestructura, producción y protección de las comunidades alcanzadas por la cuenca del río Salado.

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