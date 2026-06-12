El diputado nacional Sánchez Wrba compartió un encentro con el referente del PRO Juan Carlos Fusse en Roque Pérez

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El diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba, visitó la ciudad de Roque Pérez, donde mantuvo un encuentro con el referente local del partido, Juan Carlos Fusse, en el marco de una cena realizada en la Sociedad Italiana Stella D’Italia.

La actividad formó parte de la agenda territorial que el legislador viene desarrollando en distintos municipios bonaerenses con el objetivo de fortalecer el vínculo con los dirigentes locales, escuchar las necesidades de cada distrito y acercar el trabajo legislativo que se lleva adelante en el Congreso de la Nación.

Durante el encuentro, Sánchez Wrba y Fusse analizaron la situación actual de la provincia de Buenos Aires y los desafíos que enfrentan las comunidades del interior. Además, el diputado compartió los principales proyectos impulsados por el bloque de diputados nacionales del PRO, presidido por Cristian Ritondo.

Entre las iniciativas destacadas, el legislador se refirió a su proyecto para volver a habilitar la siembra en los márgenes de las rutas nacionales, una propuesta orientada a recuperar tierras productivas actualmente desaprovechadas y generar mayores oportunidades para el sector agropecuario.

Por su parte, Fusse expresó su preocupación por el estado de la rotonda ubicada sobre la Ruta Nacional 205 en el acceso a la ciudad y remarcó la necesidad de avanzar con las obras vinculadas a la Cuenca del Salado, consideradas fundamentales para el desarrollo de la región. Asimismo, destacó la importancia de continuar generando espacios de diálogo que permitan acercar las demandas de los vecinos y trabajar en soluciones concretas para el distrito.

La reunión reafirmó el compromiso de ambos dirigentes de seguir promoviendo una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo local, la infraestructura y el fortalecimiento de las comunidades del interior bonaerense.