Una quiroguense impulsa la participación juvenil en proyectos comunitarios en toda la Cuarta Sección Electoral

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Guadalupe Romero, vecina de Facundo Quiroga y referente regional de la Cuarta Sección Electoral del programa Voces Adolescentes, destacó el trabajo que vienen realizando jóvenes de distintos distritos bonaerenses en la elaboración de proyectos comunitarios con impacto social.

Durante un diálogo con Cadena Nueve, Romero explicó que el programa depende de la Dirección de Políticas Sociales Integrales del Senado de la Provincia de Buenos Aires y está destinado a adolescentes de entre 12 y 18 años. La iniciativa busca que los jóvenes identifiquen problemáticas de sus comunidades y desarrollen propuestas concretas para abordarlas.

“Trabajamos con jóvenes de 12 a 18 años pensando proyectos comunitarios que tengan impacto en la sociedad”, señaló Romero, quien además remarcó la importancia de generar espacios de participación y construcción colectiva.

Más de 170 proyectos en un encuentro regional

Recientemente, la ciudad de Alberti fue sede de un encuentro que reunió a representantes de la Segunda y la Cuarta Sección Electoral. Allí participaron más de 170 proyectos impulsados por adolescentes de distintos puntos de la provincia.

En el caso del partido de Nueve de Julio, se presentaron cuatro iniciativas, de las cuales una resultó seleccionada tras el proceso de evaluación, conta la referente.

‘Una de las particularidades del programa es que la decisión final no queda en manos de un jurado tradicional. Tras una preselección realizada por universidades, son los propios jóvenes quienes escuchan, analizan y votan democráticamente los proyectos presentados’, resaltó Guadalupe Romero.

Un proyecto rural que obtuvo el reconocimiento

El proyecto ganador fue presentado por el Centro de Producción Total (CPT) N.º 15 de El Chajá, bajo el nombre “Del Campo para el Campo”.

La propuesta se enmarca dentro de la temática de ambiente y hábitat, con una fuerte orientación hacia la producción sustentable y el aprovechamiento de recursos del ámbito rural. Durante la exposición, los estudiantes mostraron trabajos vinculados a la recuperación y reutilización de bolsas utilizadas en el sector agropecuario, incorporando una mirada ambiental y productiva.

Romero destacó que el reconocimiento consiste en un subsidio económico destinado a fortalecer y poner en marcha la iniciativa. Además, señaló que desde el Senado provincial se realiza un acompañamiento permanente para garantizar que los proyectos puedan concretarse.

“Todos los proyectos son ganadores porque permiten que los jóvenes problematicen la realidad que los rodea y piensen qué espacios quieren construir para su comunidad”, expresó.

Convocatoria abierta para una nueva edición

De cara a una nueva edición de Voces Adolescentes, Romero adelantó que próximamente se realizará el lanzamiento de la convocatoria y que podrán participar no sólo establecimientos educativos, sino también organizaciones comunitarias, instituciones religiosas y otros espacios donde se desarrollen actividades con adolescentes.

El objetivo, explicó, es seguir promoviendo la participación juvenil, el compromiso comunitario y la construcción de propuestas que contribuyan al desarrollo de cada localidad.

Con su trabajo como referente regional, la quiroguense Guadalupe Romero continúa impulsando oportunidades para que los jóvenes de la región transformen sus ideas en proyectos concretos y se conviertan en protagonistas del cambio en sus comunidades.