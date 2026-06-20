Mujeres en Movimiento: charla sobre sensibilización en perspectiva de género

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En el marco de las actividades de formación y reflexión impulsadas por el espacio Mujeres en Movimiento, la licenciada Soledad Boufflet,ex- integrante del CDR Nueve de Julio del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, brindó una charla destinada a un grupo de vecinas – muchas acompañadas de sus hijos de corta edad – “Sensibilización en perspectiva de género”.

La actividad se desarrolló este sábado, Día de la Bandera, en el local del Justicialismo ubicado en la intersección de la avenida Mitre y Arturo Frondizi, y contó con una importante participación de jóvenes interesados en debatir sobre la construcción de una sociedad más igualitaria.

Durante la exposición, Boufflet utilizó fotografías, ejemplos cotidianos y situaciones concretas para invitar a reflexionar sobre la igualdad de género en la vida en comunidad, en las relaciones de pareja y en los distintos ámbitos sociales. Destacó que la igualdad significa el reconocimiento pleno de derechos y oportunidades para todas las personas, y no implica superioridad ni inferioridad de un género sobre otro.

Entre los ejemplos analizados, señaló cómo muchas expresiones e insultos de uso habitual contienen referencias despectivas hacia las mujeres, sus cuerpos o su sexualidad, reproduciendo estereotipos y formas de violencia simbólica que muchas veces pasan inadvertidas.

Soledad Boufflet cuenta con una amplia trayectoria en la promoción de derechos y la perspectiva de género. En el Club Atlético San Lorenzo de Almagro participó en la elaboración de un protocolo para prevenir y erradicar situaciones de violencia y discriminación hacia las mujeres dentro de la institución. Esa iniciativa se convirtió posteriormente en una referencia para otras entidades deportivas del país.

Asimismo, integró la Subcomisión de Género y Diversidad del club, desde donde impulsó acciones destinadas a garantizar espacios más inclusivos, respetuosos y libres de violencia.

La jornada concluyó con un intercambio de opiniones y preguntas, donde las participantes pudieron compartir experiencias y reflexionar sobre la importancia de construir vínculos basados en el respeto, la igualdad y la convivencia democrática.