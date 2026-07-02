El radicalismo bonaerense puso en marcha su nueva conducción con el objetivo de “protagonizar la agenda del futuro”

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La nueva conducción del Comité de la provincia de Buenos Aires de la **Unión Cívica Radical** dio este jueves el puntapié inicial a su gestión con la realización del primer plenario de autoridades, un encuentro que marcó el inicio formal de la transición institucional y delineó los primeros ejes de trabajo de cara al escenario político que se abre en la provincia.

Durante la reunión, los integrantes de la comisión directiva del Comité Central bonaerense analizaron el informe sobre el estado financiero recibido y avanzaron en la convocatoria para la realización de la Convención Provincial partidaria, uno de los pasos institucionales previstos para la nueva etapa.

El presidente del radicalismo bonaerense, Emiliano Balbín, destacó el valor político del encuentro y sostuvo que el partido busca fortalecer su institucionalidad en un contexto de creciente fragmentación.

“Este plenario no es un simple acto administrativo, sino la reafirmación de nuestra identidad democrática; en tiempos donde la política tiende a la fragmentación, el radicalismo demuestra que la institucionalidad y el respeto por los procesos son las bases innegociables sobre las cuales debemos construir”, afirmó.

En ese marco, Balbín aseguró que “no hay tiempo que perder” y remarcó la necesidad de consolidar “un espacio alternativo que se ocupe de los problemas reales del presente”.

“Escucho a muchos dirigentes decir que quieren que al Gobierno le vaya bien; nosotros queremos que a la gente le vaya bien y, si no hacemos nada, a los gobiernos les va a ir bien y nosotros vamos a estar cada vez peor”, expresó.

El dirigente también enumeró algunas de las principales preocupaciones sociales que, a su criterio, deben integrar la agenda política. Entre ellas mencionó la suspensión de clases en la provincia, las dificultades en las prestaciones de Instituto de Obra Médico Asistencial, los problemas en el funcionamiento de hospitales provinciales y municipales y los aumentos de tarifas previstos para los próximos meses.

Por su parte, la vicepresidenta del partido, Josefina Mendoza, sostuvo que la sociedad reclama dirigentes capaces de superar la confrontación permanente y construir consensos.

“La sociedad está demandando fuerzas políticas capaces de salir de las lógicas de la confrontación permanente y de construir acuerdos duraderos”, señaló. Y agregó: “El radicalismo tiene una enorme responsabilidad histórica en ese sentido: ser un espacio moderno, democrático y con vocación transformadora, que convoque a nuevas generaciones y protagonice la agenda del futuro”.

El plenario contó con la participación de 16 miembros de manera presencial, siete en modalidad virtual y la representante de la Juventud Radical. Además, se resolvió convocar formalmente a las nuevas autoridades distritales y establecer los canales oficiales de comunicación institucional.

Con este primer encuentro, la conducción de la UCR bonaerense buscó ratificar su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento institucional y la construcción de una propuesta política que aspire a convertirse en una alternativa de cara a los próximos desafíos electorales y de gestión.