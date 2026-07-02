Padre Daniel Camagna: “El verdadero éxito no se mide por las medallas, sino por el bien que dejamos en los demás”

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El padre Daniel Camagna dedicó una nueva entrega de “Modo Trascendencia”, que se emite los jueves a las 9.30 dentro del programa Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, a reflexionar sobre una pregunta que surgió de los propios oyentes: ¿qué significa realmente tener éxito en estos tiempos?

Durante el diálogo, sostuvo que la sociedad actual impulsa permanentemente la búsqueda del éxito a través del consumo, la competencia y el reconocimiento, instalando la idea de que las personas deben ser las mejores en todo para sentirse realizadas.

“Nos hacen creer que tenemos que ser exitosos, estar siempre en el centro de la escena. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en ubicarnos en el lugar que nos corresponde, sin obsesionarnos por ser siempre los primeros”, expresó.

Camagna explicó que el deseo de progresar forma parte de la naturaleza humana y constituye un impulso saludable cuando sirve para crecer. Sin embargo, advirtió que ese impulso puede transformarse en una competencia desmedida cuando aparece la comparación permanente con los demás.

“La competencia puede ayudar a superarnos, pero cuando nace de los celos, la envidia o la necesidad de ganarle al otro, termina generando deslealtad, conflictos y hasta rompe amistades o vínculos familiares”, afirmó.

Los frutos valen más que los resultados

Desde su experiencia pastoral, el sacerdote aseguró que con el paso del tiempo comprendió que el verdadero éxito no se refleja en los logros materiales ni en los reconocimientos obtenidos.

“El éxito no está en las medallas que uno cuelga, sino en los frutos que deja. Lo veo muchas veces cuando despido a una persona que ha fallecido y encuentro nietos, familiares o empleados que lloran sinceramente porque fue alguien bueno. Esa es la mejor cosecha que puede tener una persona.”

En ese sentido recordó las Bienaventuranzas del Evangelio, señalando que quienes trabajan por la paz, practican la misericordia y buscan la justicia pueden parecer perdedores ante los ojos del mundo, aunque finalmente son quienes alcanzan una auténtica plenitud.

Messi como ejemplo de una vida equilibrada

La conversación también giró en torno a la figura de Lionel Messi, a quien Camagna puso como ejemplo de una persona que logró mantener el equilibrio pese al enorme éxito deportivo.

El sacerdote contó que durante un retiro sacerdotal conversó con el padre Carlos Arribe, quien le manifestó estar tan impresionado por el futbolista como por la persona.

“Lo que más llama la atención es su humildad. ¿Cómo hace alguien que llegó tan alto para no marearse? Da la impresión de que sigue siendo fiel a sus orígenes, a su familia y a sus valores.”

Camagna destacó además la naturalidad con la que Messi manifiesta públicamente su fe y el papel central que ocupan su esposa, sus hijos y su entorno familiar.

“Todo eso habla de una personalidad integrada, sana, equilibrada. No parece haber grandes vacíos, sino una vida construida sobre pilares sólidos.”

El riesgo del éxito sin valores

El sacerdote también advirtió que existen numerosos casos de personas exitosas en su profesión que, sin embargo, fracasan en su vida personal.

“Se puede ser campeón en un deporte, en una profesión o en cualquier actividad y, al mismo tiempo, fracasar como ser humano. Cuando faltan valores, equilibrio interior y fortaleza espiritual, el éxito termina siendo solamente una apariencia.”

Finalmente, Camagna invitó a revisar el concepto de éxito desde una perspectiva más humana y trascendente.

“Lo importante no es cuánto acumulamos ni cuánto reconocimiento obtenemos, sino cuánto bien hicimos, cuántas personas pudieron crecer gracias a nuestro paso por la vida y qué huella dejamos en los demás.”

El espacio concluyó con el compromiso de continuar profundizando este tema en próximas emisiones de “Modo Trascendencia”, a partir del interés despertado entre la audiencia.