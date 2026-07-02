Día de la Agricultura Nacional, un reconocimiento al motor histórico del desarrollo argentino

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El Día de la Agricultura Nacional recuerda la sanción, el 2 de julio de 1948, de la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, una legislación que representó uno de los avances más importantes para el campo argentino al brindar mayores garantías a los pequeños arrendatarios y facilitar el acceso a la propiedad de la tierra.

La norma fortaleció a miles de familias rurales, promoviendo una producción más estable y sostenible, al tiempo que favoreció el arraigo en las comunidades del interior. Este proceso permitió que numerosos productores dejaran de ser simples arrendatarios para convertirse en propietarios, consolidando una estructura productiva con mayor capacidad de inversión y crecimiento.

En ese contexto, las cooperativas agrarias adquirieron un papel fundamental. Su expansión permitió que pequeños y medianos productores se organizaran para acceder a mejores condiciones de comercialización, financiamiento, capacitación y adquisición de insumos. Desde entonces, el movimiento cooperativo se convirtió en uno de los pilares del desarrollo agropecuario argentino y en un motor del progreso económico y social de las regiones rurales.

Ese mismo año, Argentina dio otro paso trascendental hacia la modernización del sector con la fabricación del tractor Pampa, el primero producido en el país y en el Cono Sur. Este acontecimiento colocó a la industria nacional en la vanguardia tecnológica de la agricultura regional, impulsando la mecanización de las tareas rurales, mejorando la productividad y fortaleciendo la capacidad de producción del agro.

La combinación de políticas de acceso a la tierra, el fortalecimiento del cooperativismo y la incorporación de tecnología marcó una etapa de profundas transformaciones para el campo argentino. Estos avances contribuyeron a incrementar la producción agropecuaria, generar empleo, promover el desarrollo de las economías regionales y consolidar al sector como uno de los principales motores del crecimiento nacional.

Hoy, el Día de la Agricultura Nacional invita a reconocer el trabajo de quienes producen la tierra y a valorar el aporte histórico del sector agropecuario al desarrollo económico, la innovación, la generación de alimentos y el progreso de la Argentina.