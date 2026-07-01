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Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio celebran su 80° aniversario con un desfile institucional

Será el domingo 12 a las 11 de la mañana donde serán acompañas por cuartes de la provincia y el distrito y la Banda Musical '8 de Julio' de los Bomberos de Luján

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Los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio vivirán una jornada histórica el próximo domingo 12 de julio, cuando celebren el 80° aniversario de la creación de su Cuerpo Activo con un gran desfile institucional que reunirá a servidores públicos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La ceremonia comenzará a las 11 horas y tendrá lugar sobre la avenida Mitre, en el tramo comprendido entre las calles San Juan e Hipólito Yrigoyen. Junto a los bomberos nuevejulienses desfilarán delegaciones de distintos cuerpos de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires y del Partido de Nueve de Julio, que se sumarán a este significativo homenaje.

El desfile contará con el acompañamiento musical de la Banda 9 de Julio de los Bomberos Voluntarios de Luján, que aportará un marco especial a una celebración cargada de historia, reconocimiento y emoción.

La institución nació el 10 de julio de 1946, impulsada por la necesidad de brindar una respuesta organizada a las emergencias tras un importante siniestro ocurrido en la ciudad. A partir de la iniciativa de un grupo de vecinos comprometidos comenzó a escribirse una historia de servicio que, ocho décadas después, continúa siendo un orgullo para toda la comunidad.

Con el paso de los años, el permanente perfeccionamiento de sus integrantes, la incorporación de equipamiento de última generación y el respaldo constante de la comunidad permitieron consolidar a los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio como uno de los cuarteles más importantes de la región y de la provincia de Buenos Aires. Su trayectoria es sinónimo de vocación, profesionalismo y solidaridad, valores que serán reconocidos en una celebración abierta a toda la comunidad.

 

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