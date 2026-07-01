Stadnik advirtió sobre la caída de la coparticipación, pero aseguró que Carlos Casares mantiene equilibrio financiero

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El intendente Daniel Stadnik aseguró que Carlos Casares debe continuar creciendo sin perder su identidad productiva y defendió un modelo de desarrollo vinculado a la actividad agropecuaria, al tiempo que advirtió sobre la reducción de recursos que enfrentan los municipios por la caída de la coparticipación.

Durante una entrevista en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el jefe comunal sostuvo que el principal desafío financiero sigue siendo la disminución de los fondos que llegan desde la Provincia como consecuencia de la menor recaudación nacional.

“Lo que seguimos teniendo nosotros y todos los municipios es el achique de la coparticipación mes a mes por la baja de la actividad económica del país”, afirmó, al explicar que la caída en la recaudación de impuestos como el IVA repercute directamente sobre las cuentas municipales.

Sin embargo, remarcó que el municipio logró mejorar la cobrabilidad de la tasa vial, lo que permite afrontar con recursos propios el mantenimiento de los cerca de 1.200 kilómetros de caminos rurales del distrito.

Más allá del análisis financiero, Stadnik dedicó buena parte de la entrevista a definir cuál considera que debe ser el rumbo de Carlos Casares. En ese sentido, rechazó la idea de impulsar un crecimiento desordenado o modificar el perfil histórico del distrito únicamente para atraer industrias.

El intendente explicó que la ciudad posee una economía estrechamente vinculada al agro, la comercialización de cereales, la actividad tambera y los servicios asociados al sector productivo, características que, según sostuvo, constituyen una fortaleza y no una limitación.

“Cada ciudad tiene que tener su impronta”, expresó, al señalar que Carlos Casares comercializa una porción importante de los granos del país, cuenta con un parque industrial adaptado a su realidad y debe seguir potenciando aquellas actividades en las que ya posee ventajas competitivas.

También advirtió que cualquier transformación del perfil productivo requiere planificación y condiciones de infraestructura que hoy no posee el distrito. En ese marco, defendió un crecimiento ordenado, acompañado por inversiones en caminos rurales, accesos y obras que fortalezcan la logística del sector agropecuario.

Como parte de ese diagnóstico, destacó que el partido registra bajos niveles de desempleo e inseguridad y consideró que esas condiciones reflejan el equilibrio alcanzado por la comunidad. A su entender, ese escenario permite afrontar con mejores perspectivas el contexto económico nacional que atraviesan otras ciudades con mayor dependencia del sector industrial.

En otro tramo de la entrevista, Stadnik cuestionó la paralización de obras públicas y reclamó que el Gobierno nacional regularice el envío de fondos destinados a la provincia de Buenos Aires, al considerar que esa situación limita el desarrollo de los municipios.

Finalmente, reiteró que el desafío de la gestión pasa por sostener el equilibrio del distrito, fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento del sector agropecuario, sin perder la identidad que, según afirmó, caracteriza a Carlos Casares.

Esta versión pone el foco en la idea fuerza que dejó el intendente: el rumbo del municipio y su modelo de desarrollo, mientras que la situación financiera aparece como parte del contexto que condiciona la gestión.