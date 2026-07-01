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El Partido Justicialista de 9 de Julio recuerda al General Juan Domingo Perón en el 52º aniversario de su paso a la inmortalidad

Al cumplirse 52 años del fallecimiento de quien fuera tres veces presidente de la Nación elegido por el voto popular, el Partido Justicialista de 9 de Julio realizará una jornada solidaria y de trabajo comunitario en el barrio Fonavi I para homenajear el legado de su fundador

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El Partido Justicialista de Nueve de Julio conmemorará este martes 1 de julio el 52º aniversario del fallecimiento del General Juan Domingo Perón, líder y fundador del movimiento justicialista y tres veces presidente de la Argentina elegido por el voto popular.

En el marco de un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad, desde el PJ local destacaron la vigencia del pensamiento y la doctrina peronista, al tiempo que convocaron a sus afiliados, militantes y simpatizantes a participar de una jornada solidaria en homenaje a quien marcó profundamente la historia política y social del país.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado a partir de las 14.30 horas en el barrio Fonavi I de la ciudad de 9 de Julio, donde se realizará el reacondicionamiento del potrero del barrio como parte de una iniciativa de trabajo comunitario.

Desde la conducción partidaria señalaron que la mejor manera de recordar a Perón es a través de la militancia y el compromiso con la comunidad, promoviendo acciones que beneficien a los vecinos y fortalezcan los lazos de solidaridad.

Finalmente, el Partido Justicialista de Nueve de Julio invitó a toda su militancia a sumarse a esta jornada, destacando que el legado de Juan Domingo Perón continúa vigente a través del trabajo colectivo, la organización y el compromiso con la justicia social.

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