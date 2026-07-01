Universidad Popular: La Escuela de Oficios para la Construcción continúa con sus cursadas

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La Universidad Popular, dependiente de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio, continúa desarrollando las actividades de la Escuela de Oficios para la Construcción, ofreciendo capacitación en albañilería destinada a personas desde los 16 años de edad, sin requerir conocimientos previos.

Durante las cursadas, los participantes adquieren herramientas teóricas y prácticas sobre el uso de materiales y herramientas, interpretación de planos de obra, cálculo de superficies, cómputo de materiales, construcción de cimientos y paredes, además de técnicas de plomadas, reglas, fajas y revoques.

La formación está coordinada por la arquitecta Andrea Bérgamo, junto a los maestros mayores de obra Denis Ferreira y Ariel Ferreira González, quienes acompañan a los alumnos en el desarrollo de conocimientos y habilidades orientados a favorecer su inserción laboral en el sector de la construcción.

Si buscas un estilo más periodístico o institucional (como para una gacetilla municipal), puedo adaptarlo.