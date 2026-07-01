Pamela Galdós y Víctor González fueron reconocidos por su trayectoria y destacaron la necesidad de fortalecer este deporte en Nueve de Julio

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La deportista nuevejuliense Pamela Galdós y el entrenador Víctor González fueron distinguidos por su trayectoria y su aporte a la docencia y la difusión de los deportes de combate, durante una ceremonia desarrollada en la Legislatura bonaerense, donde también participaron destacadas figuras del deporte nacional.

En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, ambos explicaron que el reconocimiento fue impulsado por la federación a la que pertenecen, que presentó el proyecto con los antecedentes deportivos y el trabajo desarrollado a lo largo de los años para su evaluación por parte de los legisladores.

La ceremonia contó con la presencia del excampeón mundial de boxeo Sergio ‘Maravilla’ Martínez, quien participó de la entrega de los reconocimientos junto a otras personalidades vinculadas a las artes marciales y los deportes de combate.

Durante la entrevista, Víctor González destacó que uno de los aspectos que se valoró fue la permanente tarea de difusión que realiza Pamela Galdós, tanto a través de las redes sociales como de exhibiciones y actividades deportivas en distintos puntos de la provincia.

En ese sentido, Galdós sostuvo que el objetivo siempre fue promover la práctica deportiva y generar nuevos espacios para que niños, jóvenes y adultos puedan acercarse a las artes marciales.

“Lo importante no es solamente competir o ganar un campeonato, sino difundir el deporte para que cada vez más personas se animen a practicarlo”, expresó.

La deportista recordó que su carrera fue evolucionando desde el combate al punto hacia disciplinas como full contact, kickboxing y MMA, incorporando nuevos desafíos deportivos y ampliando su experiencia como competidora y entrenadora.

Las dificultades para organizar competencias

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de realizar eventos en 9 de Julio. Tanto Galdós como González señalaron que existen obstáculos que dificultan la organización de competencias locales.

Entre ellos mencionaron el elevado costo de los espacios para desarrollar los festivales, las exigencias administrativas para obtener las habilitaciones y la falta de articulación entre algunas federaciones deportivas.

Asimismo, explicaron que existen proyectos para traer referentes nacionales, como Sergio ‘Maravilla’ Martínez, con el objetivo de ofrecer capacitaciones y actividades abiertas para la comunidad, aunque remarcaron que para concretarlas sería importante contar con apoyo institucional.

Propuestas para incorporarse a la política

Uno de los pasajes más destacados de la entrevista fue la confirmación de que Pamela Galdós recibió propuestas para incorporarse a la actividad política.

Según indicó, fue convocada para distintos espacios vinculados al deporte y la cultura, además de recibir ofrecimientos para integrar listas en diferentes niveles.

No obstante, aclaró que por el momento continúa enfocada en su actividad deportiva y considera que una eventual participación política requiere preparación y dedicación exclusiva.

“Hay que capacitarse. La política exige compromiso y formación”, afirmó.

Los próximos desafíos

En la actualidad, Galdós continúa organizando festivales de deportes de combate y preparando nuevos competidores de la región. Además, confirmó que ya comenzó su preparación con vistas al próximo campeonato mundial, donde buscará alcanzar un nuevo título internacional.

Junto a González también anticipó que acompañarán al nuevejuliense Federico Acosta en una nueva competencia de kickboxing, continuando con el trabajo de formación y promoción deportiva que desarrollan desde hace más de dos décadas.

El reconocimiento recibido en la Legislatura representa un nuevo respaldo a una trayectoria construida sobre la competencia, la enseñanza y la difusión permanente de los deportes de combate, llevando el nombre de 9 de Julio a distintos escenarios del país y del exterior.