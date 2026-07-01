El bloque de La Libertad Avanza pidió al INAES que analice la situación de la CEyS “Mariano Moreno”

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El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó una solicitud formal ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para que analice el funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” de 9 de Julio, ante lo que consideran una preocupante falta de información sobre la situación económica, financiera y administrativa de la entidad.

Durante una entrevista concedida a los periodistas Luis Moos y Sol Ormaechea en el programa Despertate (Cadena Nueve, Máxima 99.9 y Visión Plus TV), los ediles explicaron que la presentación busca que el organismo nacional ejerza las facultades de control que le otorga la legislación sobre las cooperativas.

“Lo que le pedimos al INAES es que adopte el papel para el cual fue creado: controlar las entidades cooperativas y verificar qué está sucediendo dentro de la Cooperativa”, señalaron.

Entre los argumentos expuestos, los concejales mencionaron la reiterada falta de respuestas a pedidos de informes, la escasa información brindada al Consejo Deliberante y una serie de procesos judiciales que, según indicaron, comprometen el patrimonio de la entidad.

En ese sentido hicieron referencia a embargos millonarios derivados de litigios con CAMMESA y advirtieron sobre el impacto económico que estas decisiones podrían tener sobre los usuarios del servicio eléctrico. También expresaron preocupación por la deuda acumulada de la cooperativa con la empresa administradora del mercado eléctrico.

Moos sostuvo que “los vecinos terminan pagando intereses, costas judiciales y las consecuencias de decisiones adoptadas por el Consejo de Administración”, mientras que Ormaechea remarcó que “como concejales tenemos la obligación de controlar y exigir transparencia cuando se trata de una institución que presta un servicio esencial”.

Los ediles también cuestionaron la falta de acceso a documentación vinculada con la administración de la cooperativa y reiteraron la necesidad de que exista mayor transparencia en la gestión. En ese marco, defendieron la presentación realizada ante el INAES como una herramienta institucional para esclarecer la situación.

Durante la entrevista también se abordaron otros temas vinculados al funcionamiento institucional de la cooperativa, la representación del municipio en el Consejo de Administración, la situación judicial de distintos expedientes y la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan los mecanismos de control y acceso a la información pública.

Desde La Libertad Avanza señalaron que continuarán impulsando pedidos de informes y acciones institucionales “para garantizar transparencia y defender los intereses de los asociados y de toda la comunidad de Nueve de Julio”.

La transparencia institucional como eje del planteo

Más allá de la situación puntual de la Cooperativa, Moos y Ormaechea señalaron que el reclamo forma parte de una concepción más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y de las entidades que administran recursos de la comunidad.

Los concejales sostuvieron que el acceso a la información, el cumplimiento de las ordenanzas y la rendición de cuentas deben ser principios básicos de toda gestión. En ese sentido, cuestionaron que numerosos pedidos de informes presentados desde el bloque continúan sin respuesta y advirtieron que esa falta de transparencia termina debilitando la confianza de los vecinos en las instituciones.

“Las instituciones no pertenecen a las personas que circunstancialmente las conducen, sino a toda la comunidad. Si no hay información pública, si no se responde a los pedidos de informes y no existe voluntad de explicar las decisiones que se toman, es muy difícil ejercer el control que nos corresponde como representantes de los vecinos”, expresaron.

Durante la entrevista también afirmaron que la política debe avanzar hacia un cambio cultural basado en la responsabilidad institucional, el cumplimiento de las normas y la transparencia administrativa. En ese marco, consideraron que los municipios deben ser el punto de partida de esas transformaciones, promoviendo gobiernos abiertos, mayor acceso a la información y controles efectivos sobre los organismos públicos y las entidades que administran servicios esenciales.

Asimismo, remarcaron que muchas de las reformas necesarias exceden el caso de la Cooperativa y alcanzan al funcionamiento general del Estado, la Justicia y los organismos de control. “El cambio de época exige instituciones más transparentes, funcionarios que se hagan cargo de sus decisiones y reglas que se cumplan para todos por igual”, concluyeron.