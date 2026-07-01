Municipio Cercano llegó a Carlos María Naón con servicios, capacitaciones y atención integral para los vecinos

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El programa Municipio Cercano desembarcó este miércoles en la localidad de Carlos María Naón, acercando una amplia variedad de servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos. La iniciativa reunió a distintas áreas del Gobierno Municipal en la Delegación local, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites y promover acciones de prevención, educación y acompañamiento comunitario.

Uno de los ejes de la jornada estuvo centrado en la educación. La Dirección de Educación Vial llevó adelante charlas de concientización destinadas a estudiantes de la Escuela Primaria N° 33 “Ricardo Güiraldes” y de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 “José Manuel Estrada”. Más de un centenar de alumnos participaron de las actividades, orientadas a fomentar hábitos responsables y seguros en la vía pública.

En paralelo, la Dirección de Gestión Ambiental desarrolló encuentros educativos sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente, promoviendo prácticas sustentables y fortaleciendo la conciencia ambiental entre los jóvenes de ambas instituciones educativas.

Durante la jornada también estuvo presente la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que brindó asesoramiento y recibió consultas y reclamos relacionados con las relaciones de consumo. Además, personal municipal visitó distintas instituciones de la localidad para fortalecer el trabajo conjunto y actualizar la documentación correspondiente.

En materia de salud animal, se realizaron más de doce castraciones y vacunaciones antirrábicas para perros y gatos, una acción destinada a promover la tenencia responsable de mascotas y prevenir enfermedades.

Por su parte, el área de Licencias de Conducir otorgó turnos para renovaciones y brindó capacitaciones a quienes iniciarán el trámite para obtener su primera licencia, facilitando el acceso a este servicio sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.

Con una nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo una gestión de proximidad, acercando servicios esenciales a cada localidad del distrito y brindando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.