La Provincia financiará siete redes federales de investigación con universidades de todo el país

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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció los resultados de la convocatoria “Proyectos Bonaerenses de Federalización de la Ciencia y la Tecnología”, una iniciativa destinada a fortalecer la articulación entre universidades de distintas regiones del país para impulsar investigaciones en áreas estratégicas para el desarrollo provincial y nacional.

La convocatoria, impulsada por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia (CIC) junto al Ministerio de Gobierno bonaerense, seleccionó siete proyectos integrados por 25 universidades, de las cuales 11 tienen sede en la provincia de Buenos Aires y 14 pertenecen a otras jurisdicciones del país.

Cada uno de los proyectos recibirá un financiamiento de 40 millones de pesos, mientras que, sumando el aporte otorgado durante la etapa preparatoria, la inversión total destinada por la Provincia asciende a 313 millones de pesos.

El objetivo de la iniciativa es consolidar redes federales de investigación, promover el trabajo conjunto entre universidades bonaerenses y del resto del país, y dar continuidad a líneas de investigación que, según el Gobierno provincial, se vieron afectadas por el desfinanciamiento del sistema científico nacional.

Las investigaciones seleccionadas abordarán temáticas consideradas prioritarias, entre ellas energía y transición energética, acceso y gestión de los recursos hídricos, estudios del mar, salud, cambio climático y ambiente, federalismo, empleo y juventud.

La convocatoria estuvo dirigida a redes conformadas por entre tres y cinco universidades, con la participación obligatoria de al menos una institución bonaerense y otra perteneciente a una provincia que haya suscripto convenios de cooperación con el Gobierno provincial.

El proceso de selección se desarrolló en dos etapas. En la primera se presentaron 19 propuestas, de las cuales un jurado preseleccionó 11 proyectos integrados por 39 nodos universitarios. Estas iniciativas recibieron financiamiento semilla para fortalecer sus propuestas antes de la evaluación definitiva.

Como resultado final, las siete redes seleccionadas reúnen universidades de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Jujuy, Tierra del Fuego y Río Negro, consolidando una amplia red de cooperación científica con una perspectiva federal.

Desde el Gobierno bonaerense destacaron que la iniciativa refleja el compromiso de la Provincia con el sostenimiento de la ciencia, la tecnología y las universidades públicas, en un contexto que califican como de fuerte reducción de la inversión nacional en el sistema científico.

Asimismo, señalaron que las políticas implementadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023 provocaron un importante retroceso en las capacidades públicas de investigación, con recortes presupuestarios, deterioro salarial y la salida de miles de investigadores, técnicos y profesionales del sistema científico argentino.

La información completa sobre los proyectos seleccionados puede consultarse en el sitio oficial de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.