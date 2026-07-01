El Negro Manuel quien cuidó de la Virgen de Lujan podría ser de Cabo Verde

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Una escritura de compraventa fechada en 1674 volvió a poner en discusión el origen del Negro Manuel, el histórico custodio de la imagen de la Virgen de Luján. La postuladora de la fase romana de su causa de beatificación, Geraldine Mackintosh, precisó que la documentación disponible no permite confirmar la extendida tradición que lo señala como nacido en Cabo Verde o Angola.

La aclaración fue realizada ante versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales que daban por probado un origen caboverdiano del siervo de Dios. Según explicó Mackintosh, la principal fuente documental conocida es la escritura de compraventa descubierta en 1974, en la que Manuel figura identificado como “Manuel Costa de los Ríos”.

De acuerdo con la interpretación sostenida por los historiadores y sacerdotes Juan A. Presas y Juan Guillermo Durán, esa denominación no corresponde a un apellido en el sentido moderno, sino que responde a la práctica jurídica de la época de identificar a las personas esclavizadas por su lugar de procedencia.

En ese sentido, la Postulación considera más probable que Manuel fuera originario de la región conocida entonces como “Costa de los Ríos”, un amplio territorio del litoral atlántico de África occidental que comprendía sectores de los actuales Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu y Guinea.

Cabo Verde, posible puerto de embarque

La investigación no descarta un vínculo con Cabo Verde, aunque propone una interpretación diferente. Mackintosh señaló que la referencia a ese territorio podría estar relacionada con el lugar desde donde Manuel fue embarcado hacia América y no con su lugar de nacimiento.

“Si la denominación ‘Costa de los Ríos’ identifica efectivamente el lugar de procedencia de Manuel, la referencia a Cabo Verde no remitiría a su origen, sino, con mayor probabilidad, al punto de embarque del navío que lo condujo hacia América”, explicó la postuladora.

La precisión responde al funcionamiento de la trata transatlántica de personas esclavizadas, cuyos circuitos comerciales concentraban en puertos controlados por Portugal -como los de Cabo Verde- a personas provenientes de diversas regiones del interior y de la costa africana.

Rigor histórico y memoria

Desde la Postulación subrayaron que esta aclaración no busca cuestionar la devoción popular, sino aportar mayor rigor histórico a la reconstrucción de la vida del siervo de Dios.

La tradición sostiene que, tras el milagroso acontecimiento por el cual la imagen de la Virgen de Luján permaneció junto al río Luján, manifestando su deseo de quedarse en ese lugar, el Negro Manuel dedicó más de cincuenta años al cuidado y servicio de la imagen mariana.

Su testimonio de fe dio origen a una perdurable fama de santidad, mantenida a lo largo de los siglos por la piedad popular, mientras que su causa de beatificación continúa actualmente su tramitación en la fase romana.