El abogado previsional Nicolás Lázzari brindará asesoramiento gratuito sobre jubilaciones del IPS y ANSES en Nueve de Julio

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El abogado especialista en derecho previsional Nicolás Lázzari visitará este viernes la ciudad de Nueve de Julio para ofrecer asesoramiento gratuito a personas con consultas relacionadas con jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) y ANSES.

Durante una entrevista con Gustavo Tinetti en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el profesional explicó que recorre distintos distritos bonaerenses con el objetivo de acercar soluciones a quienes enfrentan demoras o inconvenientes en sus trámites previsionales.

“Venimos recorriendo localidades como Pehuajó, General Villegas, Junín y Lincoln, y ahora estaremos en Nueve de Julio para asesorar principalmente a docentes de la provincia, aunque también atendemos casos de empleados municipales y beneficiarios de ANSES”, señaló.

Lázzari destacó que su condición de apoderado del IPS le permite representar a docentes de cualquier punto de la provincia de Buenos Aires, realizando el seguimiento de los expedientes directamente en los organismos provinciales con sede en La Plata.

Demoras en el IPS

Durante la entrevista, el abogado reconoció que uno de los principales problemas continúa siendo la burocracia administrativa.

“Hay mucha demora en los organismos. Nosotros intervenimos permanentemente para acelerar los expedientes y acompañar cada trámite”, explicó.

En ese sentido, hizo especial referencia a la situación de numerosos empleados municipales que permanecen durante años cobrando el anticipo jubilatorio.

“Hay casos en los que el IPS tarda cuatro, cinco o incluso seis años en otorgar la jubilación definitiva. Mientras tanto, los jubilados perciben solamente el 60% del haber y recién cuando sale la resolución definitiva cobran las diferencias y el retroactivo correspondiente”, indicó.

Asimismo, explicó que el estudio jurídico también realiza reclamos por bonificaciones salariales que fueron aportadas durante la etapa laboral pero que luego no son incorporadas al haber jubilatorio.

Reclamos ante ANSES

Además del trabajo vinculado al IPS, Lázzari explicó que su estudio también interviene en causas relacionadas con ANSES.

Entre ellas mencionó demoras administrativas, actualizaciones de haberes, amparos por mora y juicios previsionales.

También recordó que continúan tramitando reclamos de personas afectadas por el antiguo sistema de AFJP, cuyos haberes presentan diferencias respecto del régimen actual.

“Son procesos largos, muchas veces de cuatro o cinco años, pero en la mayoría de los casos prosperan y permiten recuperar tanto la actualización del haber como los retroactivos que correspondan”, sostuvo.

Asesoramiento gratuito

La jornada de atención se desarrollará este viernes desde las 10 de la mañana en Libertad 1058, donde podrán acercarse docentes, empleados municipales, jubilados, pensionados y cualquier persona que tenga consultas vinculadas con su situación previsional.

Finalmente, Lázzari remarcó que el asesoramiento será totalmente gratuito, una aclaración que consideró importante debido a las numerosas consultas recibidas.

“Queremos que la gente se acerque con tranquilidad. El asesoramiento que brindaremos en Nueve de Julio no tiene ningún costo”, concluyó.