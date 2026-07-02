Restringen la circulación de camiones durante el fin de semana largo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires amplió las restricciones para la circulación de vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de porte bruto en rutas provinciales y la Autopista Buenos Aires-La Plata con motivo del fin de semana largo por el feriado del Día de la Independencia.

La decisión quedó plasmada en una nueva resolución que incorpora el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional, al esquema de restricciones previsto para esos días. Desde la cartera provincial explicaron que la fecha había quedado excluida por un error material en la Resolución N° 85/26, por lo que fue necesario emitir una norma complementaria.

El operativo tiene como finalidad mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación y reducir el riesgo de siniestros en los principales corredores turísticos bonaerenses, donde se espera un importante incremento del tránsito de vehículos particulares durante el recambio por el fin de semana largo.

La restricción alcanzará a los mismos corredores establecidos en la normativa vigente: las rutas provinciales 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Los horarios previstos son:

Miércoles 8 de julio: de 18 a 23.59, en sentido ascendente, es decir, de salida del Área Metropolitana de Buenos Aires.

de 18 a 23.59, en sentido ascendente, es decir, de salida del Área Metropolitana de Buenos Aires. Jueves 9 de julio: de 6 a 14, también en sentido ascendente.

de 6 a 14, también en sentido ascendente. Domingo 12 de julio: de 14 a 23.59, en sentido descendente, correspondiente al regreso hacia el Área Metropolitana.

Según indicaron desde el Ministerio de Transporte, la medida responde al incremento previsto en la circulación hacia los principales destinos turísticos de la provincia, especialmente la Costa Atlántica, donde el flujo de vehículos suele intensificarse durante los fines de semana largos.

Las autoridades señalaron que limitar la circulación de camiones de gran porte en los horarios de mayor movimiento contribuye a disminuir la congestión, facilitar el desplazamiento de los automovilistas y reducir el riesgo de accidentes.

La resolución mantiene las excepciones contempladas en la Resolución N° 5/26 para los transportes considerados esenciales. Entre ellos se encuentran los vehículos afectados al abastecimiento de productos perecederos, combustibles, medicamentos, residuos patogénicos y otras actividades estratégicas, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la cadena de suministro.

Además, se dispuso que los operativos de control se realicen en los accesos a los tramos alcanzados por la restricción para impedir el ingreso de los vehículos comprendidos por la prohibición. Finalizados los horarios establecidos, los organismos de fiscalización deberán habilitar la circulación de manera gradual para evitar demoras y ordenar el tránsito.

Desde la cartera provincial recomendaron a las empresas de transporte y a los conductores planificar los viajes con anticipación y respetar las restricciones vigentes, mientras que solicitaron a los automovilistas extremar las medidas de precaución durante los desplazamientos por las rutas bonaerenses.