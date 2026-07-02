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El Municipio convocará a una reunión con vecinos de El Provincial para abordar la seguridad

Tras el pedido realizado por habitantes de la localidad, se organizará un encuentro con autoridades municipales y la cúpula de seguridad. Desde el Ejecutivo explicaron que no participaron de la reunión realizada este martes debido a que no contaban con información sobre la fecha y el horario del encuentro

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El Municipio informó que en los próximos días convocará a una reunión con vecinos de El Provincial para abordar distintos temas vinculados a la seguridad en la localidad. Del encuentro participarán autoridades municipales y la cúpula de seguridad, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y trabajo conjunto.

Según se indicó oficialmente, la decisión surge a partir del pedido de reunión presentado por los vecinos. En ese marco, desde el Ejecutivo explicaron que no hubo representación oficial en el encuentro organizado por los habitantes durante la jornada de ayer, debido a que la nota ingresada al Municipio el pasado lunes no consignaba la fecha ni el horario de la convocatoria.

Ante esta situación, las autoridades municipales propondrán un nuevo encuentro para garantizar la participación de todas las partes involucradas.

Asimismo, aclararon que la fuerza policial debe gestionar con la debida anticipación la autorización de las autoridades superiores para asistir a este tipo de reuniones, por lo que resulta necesario contar con un tiempo prudencial para coordinar su presencia.

Finalmente, informaron que el subsecretario de Seguridad se encuentra recuperándose de un proceso gripal, motivo por el cual tampoco pudo participar de la convocatoria realizada por los vecinos.

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