Recomendaciones para calefaccionar los hogares de forma segura

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Con el descenso de las temperaturas y el mayor uso de estufas, calefones y otros sistemas de calefacción, las autoridades recordaron la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Este gas es altamente tóxico y presenta una característica que lo hace especialmente peligroso: no tiene color, olor ni sabor, por lo que su presencia pasa inadvertida. La exposición puede ocasionar graves consecuencias para la salud e incluso provocar la muerte.

Entre las principales recomendaciones se encuentra ventilar diariamente todos los ambientes, evitar obstruir las rejillas de ventilación y realizar el mantenimiento de estufas, calefones y calefactores únicamente con un gasista matriculado.

Asimismo, se recuerda que nunca deben utilizarse las hornallas ni el horno para calefaccionar los ambientes, ya que esta práctica incrementa significativamente el riesgo de acumulación de monóxido de carbono.

Otra medida preventiva es verificar el color de la llama de los artefactos a gas. Debe ser siempre de color azul; si es amarilla o naranja, podría indicar un funcionamiento deficiente y la generación del gas.

También es fundamental reconocer los síntomas de una posible intoxicación. Los más frecuentes son dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, somnolencia, cansancio extremo y pérdida de conocimiento. Ante la aparición de estos signos, se recomienda abandonar inmediatamente el ambiente, ventilar el lugar y solicitar asistencia médica.