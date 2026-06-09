La Sociedad Rural agasajó a la prensa y abordó temas importantes para el sector agropecuario

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco del Día del Periodista, la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Nueve de Julio realizó un agasajo destinado a los trabajadores de prensa de la ciudad, encuentro que además permitió dialogar sobre distintos temas vinculados a la actividad agropecuaria, la organización de la próxima Exposición Rural y la situación productiva del distrito.

El presidente de la entidad, Hugo Enríquez, agradeció el acompañamiento permanente de los medios de comunicación y destacó el rol fundamental que cumplen para difundir las actividades y las inquietudes del sector rural.

“Siempre abrimos las puertas de la institución para compartir este momento con quienes nos ayudan a comunicar lo que hacemos, lo que nos sucede y nuestros proyectos. El periodismo es una herramienta fundamental para amplificar nuestras noticias y acercarlas a la comunidad”, expresó.

Avanzan los preparativos para la 129ª Exposición Rural

Durante el encuentro, la integrante de la comisión de conducción, Yanina Elola, brindó detalles sobre los preparativos de la 129ª Exposición Rural, que se desarrollará del 1 al 4 de octubre próximos.

Según explicó, los trabajos comenzaron en marzo y la respuesta de los expositores ha sido muy positiva. Los stands internos se agotaron apenas una semana después de su puesta en venta, quedando solamente algunos espacios externos disponibles.

La dirigente, destacó que muchas de las mejoras previstas para esta edición surgen de las sugerencias realizadas por expositores y visitantes en años anteriores. Además, adelantó que durante julio comenzará la organización de las actividades complementarias, entre ellas charlas motivacionales, propuestas educativas para escuelas y una nueva edición del tradicional concurso de terneros.

También señaló que se continúa trabajando junto a la Subcomisión de Ganadería para diagramar las actividades específicas del sector y que próximamente se anunciarán novedades relacionadas con el patio de comidas y los espectáculos que acompañarán la muestra.

Cambios en la campaña de vacunación antiaftosa

Por su parte, Nicolás Capriroli, referente de la institución en FUNUESA y ex presidente de Rural, se refirió a la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa, iniciada esta semana.

Explicó que este año el esquema presenta modificaciones importantes debido a la eliminación de la vacunación de primavera, por lo que se implementa una campaña extraordinaria destinada únicamente a determinados terneros y terneras que deben recibir una segunda dosis para reforzar su inmunidad.

Capriroli aclaró que se trata de una campaña especial y transitoria, en la que se vacunará una cantidad reducida de animales, mientras que a partir de 2027 se prevén nuevos cambios impulsados por el SENASA respecto al sistema de vacunación y al funcionamiento de los entes sanitarios.

Asimismo, defendió el modelo actual de trabajo conjunto entre el sector público y privado, destacando que permitió mantener a la Argentina libre de fiebre aftosa durante más de dos décadas, condición esencial para acceder a mercados internacionales de alto valor.

Producción, caminos rurales y perspectivas

Enríquez precisó además que el stock ganadero del partido ronda actualmente las 287.000 cabezas, una cifra levemente inferior a la del año pasado, cuando se contabilizaron entre 283.000 y 284.000 animales. No obstante, indicó que el número definitivo surgirá una vez concluida la actual campaña de vacunación, ya que los cambios implementados este año en el esquema sanitario modificaron el registro de algunas categorías.

El dirigente también manifestó preocupación por el estado de la red vial rural. Señaló que más del 70% de los caminos continúan presentando un importante deterioro y consideró insuficiente el avance de los trabajos de recuperación. En ese sentido, adelantó que este miércoles se realizará una reunión en el municipio para analizar la problemática de las cargas durante períodos de exceso hídrico, una medida que busca preservar la transitabilidad de los caminos y evitar su rápida degradación durante la salida de la cosecha y el traslado de insumos.

Respecto de la campaña agrícola, explicó que las abundantes lluvias registradas durante el último año impidieron sembrar entre el 40 y el 45% de la superficie prevista. Sin embargo, destacó que los rendimientos obtenidos fueron en líneas generales satisfactorios, aunque con marcadas diferencias entre lotes debido a la sequía que afectó a la región durante enero y febrero.

En cuanto a la próxima campaña de trigo, sostuvo que las perspectivas son moderadas debido al fuerte incremento de costos en fertilizantes, agroquímicos, combustibles y fletes, situación que lleva a muchos productores a replantear sus planes de siembra.

Por otra parte, confirmó que se encuentra prácticamente finalizada la obra de traslado de los corrales y las instalaciones destinadas al movimiento diario de hacienda y futuros remates ferias hacia el predio ubicado sobre Ruta Provincial 65. La iniciativa presenta un avance cercano al 95% e incluye nuevas oficinas, vivienda para el personal, balanza, corrales y cargadores, quedando sólo algunos detalles menores para su puesta en funcionamiento.