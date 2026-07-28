El tango vuelve a la Biblioteca José Ingenieros con un ciclo de iniciación abierto a toda la comunidad

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La Biblioteca Popular José Ingenieros volverá a convertirse en un espacio de encuentro para los amantes del tango y para quienes siempre quisieron aprender a bailar. A partir de agosto, el bailarín, cantante y docente Pablo Pérez Quevedo pondrá en marcha un nuevo ciclo de iniciación al tango, una propuesta abierta a personas de todas las edades y sin necesidad de contar con experiencia previa.

Durante una entrevista en el programa “Despertate”, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Pérez Quevedo destacó que el objetivo es acercar el tango a quienes “siempre tuvieron el sueño pendiente de aprender” y aún no se animaron a dar el primer paso.

“Si te autopercibís patadura, si pensás que no tenés coordinación o que estás en menos diez, ese es justamente el curso para vos”, expresó con humor.

Un espacio para empezar desde cero

El docente explicó que el ciclo está pensado especialmente para personas que nunca bailaron tango y que muchas veces sienten vergüenza o creen que la edad es un impedimento.

“El mejor momento para empezar siempre es ahora”, aseguró, al remarcar que actualmente tiene alumnos desde adolescentes de 13 años hasta adultos mayores de más de 80.

Las clases comenzarán durante la primera semana de agosto y se desarrollarán todos los lunes a las 20 horas en el salón principal de la Biblioteca Popular José Ingenieros. Durante estos días permanece abierta la inscripción.

Diez años de una academia que sigue creciendo

La apertura del nuevo curso también forma parte de las celebraciones por los 10 años de la Academia Integral de Tango Argentino, institución que dirige Pablo Pérez Quevedo y que actualmente cuenta con sedes en Nueve de Julio, Carlos Casares y Los Toldos.

El profesor destacó que la academia funciona de manera autogestionada y que actualmente reúne alumnos de distintas localidades de la región.

“Vienen personas de Chivilcoy, Bragado, Carlos Casares, Los Toldos y otras ciudades para participar de las clases. Es una enorme alegría ver cómo el tango sigue convocando”, señaló.

Una trayectoria internacional

Antes de dedicarse plenamente a la enseñanza de la danza, Pablo Pérez Quevedo inició su camino en el tango como cantante. Su carrera artística lo llevó a presentarse en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y otros países de Sudamérica.

En 2019 fue seleccionado para representar a la Argentina en el Festival Internacional de Tango de Valparaíso (Valparatango), experiencia que posteriormente le permitió realizar nuevas giras por Chile.

También desarrolló actividades artísticas en España, Inglaterra y Países Bajos, llevando el tango argentino a escenarios internacionales.

“Cuando uno sale del país descubre la enorme valoración que tiene el tango en el mundo”, sostuvo.

Más que una danza

Durante la entrevista, Pérez Quevedo remarcó que el tango no solo enseña a bailar, sino que también transmite valores y códigos tradicionales que todavía permanecen vigentes dentro de las milongas.

Entre ellos mencionó el histórico “cabeceo”, una forma de invitar a bailar mediante una mirada, evitando situaciones incómodas para cualquiera de las dos personas.

Además, destacó que el tango favorece la socialización, mejora la coordinación, la postura corporal y permite construir vínculos a través del respeto y la camaradería.

“El tango tiene una cuota de sensualidad que nace de la elegancia, de la sutileza y del abrazo, pero sobre todo genera encuentros entre las personas”, explicó.

Inscripción

Quienes deseen obtener mayor información o inscribirse pueden comunicarse directamente con la Academia Integral de Tango Argentino al (2314) 54-2124 o acercarse a la Biblioteca Popular José Ingenieros para consultar sobre el inicio de las clases.