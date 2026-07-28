Dr. Andrés Álvarez: ‘el Municipio fortalece las campañas de castración, vacunación y tenencia responsable

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El médico veterinario Dr. Andrés Álvarez, director del Albergue Canino y Zoonosis de la Municipalidad de Nueve de Julio, dialogó con Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde brindó un completo panorama sobre el trabajo que desarrolla el área y los desafíos vinculados a la salud animal y la tenencia responsable.

Álvarez destacó que actualmente el servicio funciona en las instalaciones ubicadas en Heredia y Sarmiento, un espacio que calificó como “el mejor que ha tenido el área en los últimos 20 o 30 años”, al considerar que reúne las condiciones adecuadas para la atención veterinaria y el desarrollo de las campañas sanitarias.

El funcionario explicó que diariamente se realizan entre cinco y siete castraciones, mientras que, de manera permanente, se aplica la vacuna antirrábica gratuita tanto a los animales esterilizados como a cualquier vecino que acerque su mascota. Además, se entrega un certificado de vacunación y se registra cada aplicación en una base de datos, lo que permite llevar un control sanitario más eficiente.

Respecto del Albergue Canino, informó que actualmente alberga alrededor de 30 perros, muchos de ellos ingresados por denuncias de mordeduras o por representar un riesgo para la comunidad. Todos reciben controles veterinarios, desparasitación, esterilización y vacunación, mientras que el personal también se ocupa diariamente de su alimentación, higiene y bienestar.

Uno de los aspectos que resaltó durante la entrevista fue el trabajo conjunto con las organizaciones proteccionistas. Álvarez valoró el compromiso de quienes rescatan animales abandonados, los alimentan, desparasitan, vacunan y promueven su adopción. “Cumplen un papel sanitario muy importante y son un gran apoyo para el trabajo municipal”, señaló.

En cuanto a las políticas de identificación de mascotas, el director planteó la necesidad de revisar la ordenanza vigente que contempla la utilización de microchips. Consideró que, por su costo, podría reemplazarse por un sistema más accesible mediante collares identificatorios y medallas con el año de vacunación, esterilización y desparasitación, lo que permitiría un control efectivo con una inversión considerablemente menor.

Durante la entrevista también advirtió sobre la importancia de mantener actualizada la vacunación contra la rabia, recordando que se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. Explicó que el virus está presente en la saliva de un animal infectado y que la inmunización anual constituye una herramienta fundamental para proteger a toda la comunidad.

Asimismo, indicó que el Municipio continúa llevando adelante el programa de Municipio Cercano, mediante el cual las castraciones llegan semanalmente a las localidades del partido, garantizando el acceso al servicio en todo el distrito. Estimó que durante este año se alcanzarán alrededor de 1.000 esterilizaciones, un número que consideró clave para comenzar a controlar el crecimiento de la población canina y felina.

Finalmente, Álvarez dejó un mensaje dirigido a la comunidad, convocando a fortalecer la tenencia responsable, esterilizar a las mascotas y aprovechar la vacunación gratuita contra la rabia.