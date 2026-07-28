La Gendarmería Nacional celebra 88 años de servicio al país

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Este 28 de julio se conmemora el 88º aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), una de las principales fuerzas federales del país, cuya misión se centra en la protección de las fronteras, el combate al delito complejo y la preservación de la seguridad interior.

La Gendarmería Nacional fue creada por el Congreso de la Nación durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz con el objetivo de conformar una fuerza altamente profesional y especializada para custodiar las zonas de frontera, garantizar la integridad territorial y brindar respuesta a los desafíos de seguridad en regiones rurales y estratégicas.

A lo largo de casi nueve décadas de historia, la institución ha desempeñado un rol fundamental en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y otras modalidades del crimen organizado. Además, sus efectivos han tenido una activa participación en operativos de asistencia humanitaria y apoyo logístico durante inundaciones, incendios, emergencias sanitarias y otras catástrofes naturales.

En el marco de la Ley N.º 24.059, la Gendarmería integra el Sistema de Seguridad Interior junto con la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, de acuerdo con la Ley N.º 23.554, forma parte del Sistema de Defensa Nacional. Actualmente, es una de las cinco fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto con la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Su labor también trasciende las fronteras del país mediante la participación en misiones de paz y cooperación internacional, contribuyendo a fortalecer los lazos con otras naciones y colaborando en acciones orientadas a la seguridad regional y global.

En estos 88 años de trayectoria, la Gendarmería Nacional Argentina se ha consolidado como una institución de referencia dentro del sistema de seguridad nacional, destacándose por el profesionalismo de sus integrantes, su vocación de servicio y su permanente adaptación a los nuevos desafíos que plantean las distintas formas del delito y las demandas de la sociedad.

En el marco de este nuevo aniversario, se reconoce y homenajea a mujeres y hombres que integran la fuerza por su compromiso, valentía y dedicación cotidiana al servicio de la comunidad y de la Nación.