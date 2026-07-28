Ignacio Zavaleta advirtió sobre el deterioro de las rutas “ya que no están preparadas ni siquiera para circular un día de sol”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una entrevista en Despertate con Gustavo Tinetti, por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Ignacio Zavaleta analizó la situación de la red vial nacional en una jornada marcada por la intensa niebla y pidió extremar las precauciones al conducir.

Entre las recomendaciones recordó que no debe utilizarse la baliza mientras el vehículo está en movimiento, ya que puede generar confusión en el resto de los conductores, y señaló que lo correcto es circular con luces bajas y, en los vehículos que lo poseen, utilizar los faros antiniebla.

Sin embargo, sostuvo que el problema de fondo excede las condiciones climáticas.

“Nuestras rutas no están preparadas ni siquiera para andar un día de sol a las cuatro de la tarde, mucho menos con niebla. No hay marcadores reflectantes ni la infraestructura necesaria para brindar seguridad.”

El dirigente afirmó que la falta de planificación se repite desde hace décadas.

“Cada cambio de gobierno vuelve a empezar de cero. Nunca se concluyen las obras y cada vez estamos más lejos del ideal de seguridad y conectividad que necesita el país.”

La Autovía de la Ruta 5

Durante la entrevista también se abordó el reclamo histórico por la transformación de la Ruta Nacional 5 en autovía.

Zavaleta aseguró que desde hace más de veinte años vienen impulsando propuestas junto a entidades empresariales y especialistas.

“La cuestión técnica está totalmente estudiada. Hay proyectos desarrollados y profesionales capacitados. Lo que falta es decisión política.”

En ese sentido sostuvo que el financiamiento tampoco sería el principal obstáculo.

“Con la recaudación impositiva el problema económico no debería existir. Lo que falta es planificación y una verdadera política de Estado.”

El referente recordó que existen numerosos puntos críticos en la red vial, entre ellos el cruce de las rutas Nacional 33 y Provincial 60, donde desde hace años reclaman la construcción de una rotonda para reducir la siniestralidad.

Críticas al Fondo Monetario Internacional

Consultado sobre las recientes declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, Zavaleta fue crítico.

“Al Fondo Monetario no le interesa el bienestar ni el progreso de la Argentina. Quiere que el país junte dólares para cobrar lo que se le debe.”

Afirmó además que cada intervención del organismo genera preocupación porque, según su visión, profundiza las dificultades económicas del país.

Presentación ante el Senado

Otro de los temas abordados fue la nota que Zavaleta presentó ante el Senado de la Nación manifestando su rechazo por declaraciones del presidente Javier Milei hacia autoridades brasileñas.

Explicó que realizó la presentación como ciudadano y sostuvo que un jefe de Estado debe actuar con responsabilidad institucional.

“No me siento representado por ese tipo de expresiones. Un presidente habla en nombre de toda la Nación y debe cuidar la investidura.”

También lamentó que, según su opinión, muchas instituciones opten por el silencio frente a este tipo de situaciones.

“Las instituciones muchas veces especulan. Cuando hay que defender la institucionalidad deberían expresarse con mayor firmeza.”

Nuevas gestiones por las rutas y los peajes

Sobre el final de la entrevista, Zavaleta confirmó que trabaja junto a la Asociación Multimodal de América del Sur (AIMAS) en proyectos para reactivar distintos ramales ferroviarios, entre ellos el que une Entre Ríos con Neuquén, con el objetivo de reducir el tránsito pesado hacia Vaca Muerta.

Asimismo, anunció que presentará nuevas actuaciones ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para solicitar que no se cobren peajes mientras las concesionarias no ejecuten las obras comprometidas en los contratos.

“No podemos quedarnos mirando cómo se deteriora nuestra calidad de vida. Aunque las expectativas no sean grandes, hay que seguir reclamando por los canales institucionales.”

Finalmente, agradeció el espacio brindado por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, y remarcó la importancia de que los medios continúen visibilizando los reclamos vinculados a la seguridad vial y la infraestructura del país.