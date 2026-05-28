Nehuén Bracco, Tiziano Perrotta y María José Carná se quedaron con la tercera fecha de la Liga Nuevejuliense

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Durante el pasado fin de semana se completaron en las canchas del Club Atlético los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la Liga Nuevejuliense de Tenis, certamen que reunió a jugadores de las categorías Intermedia, Tercera y Damas “A”. La primera ronda se había disputado una semana antes y ahora quedaron definidos los campeones de cada división.

En la categoría Intermedia, el título quedó en manos de Nehuén Bracco, quien coronó una destacada actuación. En los cuartos de final, Ignacio Coronel, primer preclasificado, superó a Nakel Bracco; Juan Bautista Artola derrotó a Carlos Perrota; Cristian Scardino hizo lo propio frente a Paolo Barbieri; y Nehuén Bracco venció a Julián Menéndez.

En semifinales, Coronel eliminó a Artola, mientras que Bracco se impuso ante Scardino. Ya en la definición del torneo, Nehuén Bracco derrotó a Ignacio Coronel para quedarse con el campeonato.

Por su parte, en la categoría Tercera se disputó un extenso cuadro eliminatorio. Luciano Cayo venció a Sebastián Bozzuffi; Mauricio Alonso a Álvaro Conde; Andrés Martín a Emilio Susseret; Juan Martín Bravo a Luciano Bivona; Carlos Haugh a Juan Lucas Ibáñez; Tiziano Perrotta a Tomás Tabbita; Mauricio Perrotta a Leandro Rodoni; y Agustín Peralta a Gabriel Arosteguy.

Las semifinales enfrentaron a Tiziano Perrotta con Carlos Haugh y a Agustín Peralta con Mauricio Perrotta, resultando vencedores Perrotta y Peralta. En la final, Tiziano Perrotta se impuso sobre Agustín Peralta y se consagró campeón de la fecha.

En tanto, la categoría Damas “A” tuvo como ganadora a María José Carná, quien ratificó su condición de primera preclasificada. En cuartos de final superó a Magalí Basabe; Sofía Pisano venció a Romina Guaragna; Ana Paula Carletti derrotó a Paula Paz; y Lorena Pettetta hizo lo propio ante Gisela Arrizabalaga.

En semifinales, Carná eliminó a Pisano y Pettetta superó a Carletti. La final quedó en manos de María José Carná, que derrotó a Lorena Pettetta para adjudicarse el título.

De esta manera, quedaron definidos los campeones de la tercera fecha de la Liga Nuevejuliense de Tenis, que continúa consolidando una importante participación de jugadores locales y de la región.