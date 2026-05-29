Guardianes de la identidad cultural: el folklore celebra a quienes mantienen viva la tradición y honran las raíces

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Cada 29 de mayo se celebra en Argentina el Día del/la Folklorista, una fecha instituida en homenaje al natalicio de Don Andrés Chazarreta, una de las figuras más importantes en la historia de la música popular argentina y reconocido como el primer gran difusor del folklore nacional.

Andrés Chazarreta nació el 29 de mayo de 1876 en la provincia de Santiago del Estero y falleció en esa misma ciudad el 24 de abril de 1960. Su legado artístico y cultural continúa vigente gracias a su incansable tarea de investigación, recopilación y difusión de las tradiciones musicales y danzas populares argentinas.

Tras completar sus estudios en escuelas provinciales, se graduó como maestro normal en 1896. Durante 27 años ejerció la docencia de manera ininterrumpida, desempeñándose como profesor y director en diversas instituciones educativas. Paralelamente, desarrolló una profunda vocación por la música, aprendiendo de manera autodidacta a ejecutar distintos instrumentos desde los 15 años.

Influenciado por la literatura tradicionalista y las representaciones gauchescas de los circos criollos, Chazarreta comenzó a reunir músicos y bailarines santiagueños para rescatar y presentar en escena las expresiones folklóricas de su tierra. En 1906 creó su emblemático conjunto de Arte Nativo, integrado por cerca de 30 artistas entre músicos y bailarines.

Con esta agrupación recorrió inicialmente el noroeste argentino y posteriormente llegó a Buenos Aires, donde protagonizó un acontecimiento histórico para la cultura nacional. El 16 de marzo de 1921 debutó en el Teatro Politeama, en una presentación considerada la primera gran difusión de alcance nacional de la música folklórica argentina.

Además de su labor como investigador y recopilador, fue autor de obras que hoy forman parte del repertorio clásico del folklore argentino, entre ellas “Zamba de Vargas”, “La Telesita”, “El Kakuy” y “Criollita Santiagueña”, composiciones que continúan siendo interpretadas por generaciones de artistas.

A más de seis décadas de su fallecimiento, la figura de Andrés Chazarreta sigue siendo un símbolo de la identidad cultural argentina. Su trabajo permitió preservar y difundir un valioso patrimonio artístico que hoy forma parte de la memoria colectiva del país.

En este Día del/la Folklorista, el reconocimiento se extiende a todos aquellos músicos, bailarines, investigadores, docentes y promotores culturales que mantienen vivas las tradiciones populares argentinas y continúan fortaleciendo el legado de Don Andrés Chazarreta.

Desde Cadena Nueve, Feliz Día del/la Folklorista!